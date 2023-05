BCL Final: Bonn conquista la Champions League, sconfitto l’Hapoel Jerusalem

BONN 77 – 70 HAPOEL JERUSALEM (14-7; 37-28; 57-55)

Inizio lento a Malaga dove Bonn e Hapoel sentono la pressione della finale europea, la prima in assoluto per la compagine tedesca e la seconda per gli israeliani dopo l’Uleb Cup vinta nel 2004 contro il Real Madrid. Nelle due semifinali di questa stagione entrambe le squadre hanno vinto segnando 69 punti, Bonn contro l’Unicaja Malaga mentre la compagine di Gerusalemme superando il Lenovo Tenerife

Il primo canestro di marca Hapoel con Mejeris, con la pronta risposta di Shorts II. Le squadre non trovano praticamente mai la retina, solo tre canestri in metà periodo, con l’Hapoel che realizza solo sette punti in dieci minuti, venendo doppiata nel punteggio dal Bonn che riesce a portarsi sul 14-7 grazie al solito Shorts II. La partita si stappa nel secondo quarto, Ward recupera palla e va a schiacciare il canestro del +10 per i tedeschi, poi arrivano i canestri di Williams e Hawkins e Bonn tocca il 29-14. La pezza per l’Hapoel gliela mettono Blayzer e Randolph, punto dopo punto rientrano su Shorts e compagni tornando negli spogliatoi sul 37-28.

Al rientro dalla pausa lunga l’Hapoel è più in confidenza e prosegue l’approccio del finale di secondo quarto, riuscendo grazie a Randolph di riaprire la gara, arrivando al 39-37 al 24′. Il Bonn riesce a tenere un minimo vantaggio e prova un nuovo allungo a metà periodo prima e nel finale poi entrambe le volte con la tripla di Sebastian Herrera. Ma gli israeliani vogliono provare a ribaltare il match e si presentano agli ultimi dieci minuti di gioco sotto di appena due punti, 57-55.

Lo sforzo del terzo periodo viene pagato dall’Hapoel che ad inizio ultimo quarto subisce il break da 5-0 del Bonn firmato Shorts II. Può essere il colpo decisivo per la conquista del trofeo, ma Mejeris dall’arco e Randolph danno ancora speranze agli israeliani, 68-64 a tre minuti dalla fine. Bonn riesce a controllare il vantaggio e va a vincere il primo trofeo europeo della sua storia. A Malaga finisce 77-70, Shorts II protagonista assoluto con 29 punti realizzati.

Tabellino

Bonn: Herrera 11, Kessens 1, Malcolm 8, Shorts II 29, Ward 8, Delany 3, Hawkins 13, Williams 4. Coach: Tuomas Iisalo

Hapoel: Blayzer 5, Carrington 9, Hankins 7, Randolph 27, Smith 7, Cornelius 3, Mejeris 12. Coach: Aleksandar Dzikic