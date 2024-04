BCL, Final Four definita: Spanoulis, il Peristeri e un dominio spagnolo

Tempo di Final Four per la BCL Basketball Champions League.

TENERIFE VS PERISTERI

MURCIA VS MALAGA

Tenerife e Peristeri staccano il Pass per la Final Four dopo aver vinto le rispettive gare 3. Dominio totale di Tenerife che strabatte Tofas grazie alla doppia doppia di Marcelinho Huertas. “Miracolo” sportivo per Coach Vassilis Spanoulis che strappa uno storico pass per le Final Four eliminando in gara 3 i campioni in carica di Bonn. Decisivo un super ultimo quarto per Ragland e compagni.

Nella parte bassa del tabellone sarร derby spagnolo Murcia – Malaga. 3 squadre spagnole su 4 e un “Dio” greco come intruso. La Final Four di Belgrado รจ definita.