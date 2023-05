BCL, Final Four: Shock Malaga e Tenerife! Avanzano in finale Bonn e Hapoel Jerusalem

BCL che entra nel vivo con la Final Four di Malaga, che non risparmia sorprese.

TENERIFE – HAPOEL JERUSALEM 68-69 (18-15, 12-19, 12-18, 26-17)

I campioni in carica abdicano, e lo fanno in un modo clamoroso. Tenerife inizia bene, ma poi subisce il super parziale degli israeliani a cavallo tra secondo e terzo quarto. Carrington è onfire ma di fronte c’è un Huertas che non conosce limiti, ancora dominante ad altissimi livelli nonostante la carta d’identità. Il duo Huertas – Shermadini continua a far a male all’Hapoel Jerusalem che subisce la furiosa rimonta degli spagnoli. Tenerife, con il jumper di Huertas, segna il +4 a 56 secondi dal termine che sembra ipotecare la finale. Sembra, appunto. L’Hapoel di puro cuore e grinta, rimonta e con la penetrazione di Carrington si riporta avanti, lasciando l’ultimo possesso a Tenerife. Huertas lascia una gran palla a Fitipaldo che però da 3 non trova il canestro della vittoria. Primo miracolo della giornata, Hapoel Jerusalem è in finale!

TENERIFE: Huertas 20, Shermadini 18, Guerra 7, Doornekamp 6, Fitipaldo 5, Abromaitis 4, Bolmaro 3, Salin 3, Cook 1, Fernandez 1, Sastre.

HAPOEL JERUSALEM: Carrington 19, Vene 15, Randolph 12, Brown 11, Hankins 6, Blayzer 2, Smith 2, Majeris 1, Segev 1, Cornelius.

UNICAJA MALAGA – BONN 67-69 (22-22, 9-19, 19-16, 17-12)

Se la vittoria dell’Hapoel Jerusalem su Tenerife è stata una grande sorpresa, non si può dire di meno di quella di Bonn su Malaga. Incredibile debacle per i padroni di casa che cedono il passo ad un Bonn sempre più certezza di questa competizione. Trascinata dall’MVP TJ Shorts, autore dell’ennesima grande prestazione con 21 punti e 7 assist, Bonn elimina la strafavorita Malaga per la delusione del pubblico di casa. Decisivo in negativo per i padroni di casa, un pessimo secondo quarto da 9 punti che permette ai tedeschi di costruirsi il vantaggio necessario da difendere nel secondo tempo. Malaga ha 12 punti a testa dal trio Brizuela – Ejim e Perry, ma è lo stesso Perry a sbagliare la tripla della vittoria sulla sirena, come accaduto per Fitipaldo e Tenerife. A sorpresa, finale inedita per decidere chi sarà il prossimo campione della BCL, Hapoel Jerusalem – Bonn!

UNICAJA MALAGA: Brizuela 12, Ejim 12, Perry 12, Kravish 8, Carter 7, Osetkowski 7, Kalinoski 4, Barreiro 2, Thomas 2, Djedovic 1, Diaz, Sima.

BONN: Shorts 21, Delany 13, Hawkins 13, Herrera 7, Malcolm 7, Ward 3, Kratzer 2, Williams 2, Kessens 1, Tadda.