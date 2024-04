BCL, Finale: Estasi Unicaja Malaga, è campione! KO Tenerife in una finale combattuta

L’Unicaja Malaga vince la BCL Basketball Champions League battendo in finale Tenerife nel derby tutto spagnolo.

TENERIFE – UNICAJA MALAGA 75-80 (10-16, 17-22, 29-24, 19-18)

Estasi Unicaja Malaga, è campione! Gli andalusi vincono il derby tutto spagnolo con Tenerife in una finale battagliata, come da pronostico. Partita da MVP per Perry che è decisivo, come in tutta la stagione, per una Malaga meritatamente campione. Importantissima la prestazione di tutti ma in particolare di Djedovic, autore di canestri importantissimi. Non bastano i 14 punti e 9 assist dell’MVP della Regular Season, Marcelinho Huertas, ultimo a mollare con Kyle Guy e Georgi Shermadini rispettivamente da 18 e 16 punti in questa serata. Favori dei pronostici rispettati, Unicaja Malaga campione della BCL Basketball Champions League!

TENERIFE: Guy 18, Shermadini 16, Huertas 14, Fitipaldo 8, Abromaitis 5, Guerra 5, Salin 3, Sastre 3, Vicedo 3, Cook.

UNICAJA MALAGA: Perry 17, Djedovic 14, Carter 11, Kalinoski 8, Kravish 8, Osetkowski 6, Barreiro 5, Diaz 5, Thomas 4, Sima 2, Taylor.