BCL: La Dinamo Sassari non stecca, batte Szczecin e passa il turno in Basketball Champions League

Partita di sostanza del Banco Dinamo Sassari che vince sui polacchi 97-81 e passa il turno di BCL

Mission accomplished! La Dinamo Banco di Sardegna gioca una sfida solida nell’ultima giornata di regular season della Basketball Champions League battendo Szczecin per passare il turno: gli uomini di coach Piero Bucchi vincono di 16 e ora attendono il risultato della sfida di Ludwigsburg per scoprire il piazzamento finale.

Dopo un primo tempo in equilibrio Tyree e compagni firmano un grande secondo tempo, portandosi avanti in doppia cifra e chiudendo avanti di 16: la Dinamo stacca il pass per il play in condotta da un super Breein Tyree da 26 punti con 3 rimbalzi e 6 assist.

Game 6: tutto in 40’. Ultima sfida della regular season di Basketball Champions League: ad attendere gli uomini di coach Piero Bucchi un match da win or die. Per il Banco la vittoria è fondamentale per guadagnare un posto nel play in ribaltando però il -8 della sfida di andata: con un occhio verso la partita di Ludwigsburg i sardi possono tentare addirittura un arrivo a tre squadre o vincendo oltre i 20 punti ambire al secondo posto del gruppo.

È SUBITO BATTAGLIA

Aprono le danze gli ospiti on Meier dall’arco, risponde Gombauld in area per il Banco e Cappelletti si iscrive a referto. Stettino attacca con Mazurczak ma McKinnie infila 5 punti di fila che dicono 8-7 per la Dinamo. Meier bombarda dai 6.75 ma i padroni di casa piazzano un break di 11-0 per il 21-13. Reazione dei polacchi che rispondono colpo su colpo con un controbreak di 11 lunghezze e mettono la testa avanti con Borowski (21-23). Treier ferma l’emorragia, Diop esce dal campo dopo una botta alla testa e dopo 10’ è 23-25.

TESTA A TESTA

Le triple di Treier e Gentile insieme alle giocate di Gombauld aprono il secondo quarto e riportano la Dinamo sul 31 pari. Szczecin però bombarda con Meier (a quota 15 con 5/6 dall’arco) e con un break di 9-2 si porta avanti. Timeout Bucchi. I sassaresi riprendono a far circolare la palla, ci sono i primi punti di Diop, il canestro di Charalampopoulos e il contropiede acceso da Cappelletti chiuso da Tyree (41-42). I contatti si fanno più aspri, Gentile a cronometro fermo firma il sorpasso sul 43-42. Nowakowki punisce da tre, con gli ospiti che stanno tirando con 9/14 dai 6.75 dopo 20’: Tyree allo scadere chiude il primo tempo sul 45 pari.

CHE AVVIO

Partenza sprint del Banco nel secondo tempo con tre triple firmate Tyree e Charalampopoulos: il numero 5 scrive 16 nei primi 24’. Gombauld inchioda la schiacciata e il +11 (58-47) ed è timeout degli ospiti. Stettino esce bene dal minuto e prova a suonare la carica ma il greco è implacabile e Sassari ritocca il massimo vantaggio (71-58). Nowakowski accorcia le distanze, la Dinamo rallenta e nell’ultimo giro di cronometro con canestro and one di Whittaker e i liberi di Gentile chiudono la terza frazione 73-60.

Negli ultimi 10’ Szczecin tenta la rimonta con un break di 9-3 riportando lo svantaggio sotto la doppia cifra. Dinamo in rottura prolungata, concede troppo in difesa. La tripla di Treier a 4’ riporta il +10 (83-73) poi buona difesa dei padroni di casa che portano gli ospiti fino ai 24’’. Tyree vola altissimo e allunga, Gentile segue a ruota: parziale biancoblu di 7-0 ed è timeout ospiti. Tyree infila il punto numero 24 e mette il sigillo sulla vittoria. Finisce 97-81.

Dinamo Banco di Sardegna – Szczecin 97-81

Parziali: 23-25; 22-20; 28-15;

Progressivi: 23-25; 45-45; 73-60; 97-81

Dinamo. Cappelletti 5, Treier 8, Tyree 26, Kruslin 3, Gandini, Whittaker 7, Raspino, Gentile 11, Diop 3, Gombauld 15, McKinnie 5, Charalampopoulos 14. All. Piero Bucchi

Szczecin. Woodson 5, Labinowicz, Mazurczak 19, Matczak 4, Borowski 7, Meier 18, Udeze 4, Nowakowski17, Zolnierewicz 6, Zmudski, Chuthberson 1. All. Arkadiusz Milosewski.

Sassari, 20 dicembre 2023

Ufficio Comunicazione

Dinamo Banco di Sardegna