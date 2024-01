BCL, Play-In: McCormack segna il tiro della vittoria! Tortona lotta ma vince il Galatasaray nel finale

Si arrende in volata la Bertram Derthona nella Gara 1 dei Play-In di BCL: in una partita contraddistinta dal grande equilibrio, la formazione allenata da De Raffaele subisce l’allungo avversario nell’ultimo periodo, prima di rientrare e operare il sorpasso. Nell’ultima azione, la lucidità della formazione turca le consente di ottenere il successo.

Primo periodo di livello e di grande equilibrio al PalaEnergica: lo inizia (8-0) e – grazie a una folata di Baldasso (7 punti nella frazione) – lo chiude meglio la Bertram, che al 10’ conduce 22-20. Nella seconda frazione il Galatasaray alza l’intensità della propria difesa e trova soluzioni al ferro con McCormack, raggiungendo la doppia cifra di vantaggio (25-36) al 17’. Nel finale di primo tempo i Leoni piazzano un contro break che gli permette di accorciare sino al 33-37 dell’intervallo.

Al rientro dagli spogliatoi è il Derthona a piazzare una grande accelerazione, guidata dagli 8 punti di Severini, che vale l’allungo sul 48-39 di metà parziale. Nelle battute successive, è il Galatasaray a reagire e a riportarsi a contatto: la tripla di Bost fissa il punteggio sul 50-49 della terza sirena. L’avvio di ultimo quarto è di marca turca: gli ospiti infatti crescono su entrambi i lati del campo e allungano sino al 53-59 del 33’. Nelle battute seguenti, nonostante i tentativi della Bertram, il Galatasaray dilata il proprio gap, portandolo in doppia cifra (55-65) con il canestro di Kabaca. La Bertram, spinta dal rush finale di Baldasso, e dal contributo di Severini, rimonta possesso dopo possesso: è proprio con un canestro da tre punti del numero 13 che i Leoni ripassano a condurre (70-69) a 13 secondi dal termine. McCormack segna il nuovo sorpasso, il tiro della vittoria di Baldasso non va a segno: il Galatasaray vince 70-71.

Bertram Derthona-Galatasaray 70-71

(22-20, 33-37, 50-49)

Tabellini:

Derthona: Zerini, Noua 4, Ross 6, Candi, Errica ne, Straūtins 4, Baldasso 16, Severini 11, Obasohan 8, Weems 11, Thomas, Radošević 10. All. De Raffaele

Galatasaray: Walden 6, Kabaca 5, Halilovic 6, Bost 7, Geyik ne, Prepelic 23, Radebaugh 4, Vatan ne, Yeboah 2, Tuncer ne, McCormack 16, Koksal 2. All. Mitrovic

Così Luca Severini al termine della gara: “La partita di stasera è stata molto dura, abbiamo avuto alti e bassi, poi siamo riusciti a rientrare ma purtroppo non è stato sufficiente per vincere”.

Così coach Walter De Raffaele al termine della gara: “Complimenti al Galatasaray e al loro coaching staff: credo che abbiano meritato di vincere. Dal nostro punto di vista, credo che i giocatori abbiano dato tutto in campo, per le condizioni fisiche e tecniche di alcuni di loro in questo momento. Non ho nulla da dire sullo sforzo fatto, anche con quintetti diversi, e abbiamo avuto la possibilità di vincere. Dobbiamo segnare e avere meno pressione su noi stessi, ma per la situazione in cui siamo ora, contro un avversario così forte, usciamo a testa alta”.

UFFICIO COMUNICAZIONE

BERTRAM DERTHONA BASKET TORTONA