BCL, Play-In: Peristeri, Tofas e Promitheas, che colpi esterni! Pinar e Holon soffrono ma vincono. A valanga Ludwigsburg

Primo round del Play-In di BCL. Tante vittorie importanti esterne, che mettono un sigillo importante per il passaggio del turno. Il Tofas vince di oltre 30 punti in Grecia contro un PAOK che subisce la grande serata dei turchi, su tutti Denmon e Winston. Un’altra turca soffre un brutto KO, ovvero il Darussafaka in casa dei tedeschi del Ludwigsburg. Il Peristeri di Coach Spanoulis ottiene una super vittoria in Lituania, dominando e segnando ben 110 punti. Vince in trasferta anche il Promitheas, sulle ali di un super Hale. La partita più equilibrata della giornata è tra Pinar e Breogan dove gli spagnoli lottano sino alla fine ma cedono di fronte ad un super McCollum. OK Hapoel Holon su Oostende.

RISULTATI:

PAOK – TOFAS 63-95 (Harrison 16, Beliauskas 13, Denmon 21, Winston 17)

LUDWIGSBURG – DARUSSAFAKA 82-63 (Graves 21, Childs 13, Adams 13, Carlton 11)

PINAR KARSIYAKA – BREOGAN 89-85 (McCollum 25, Carey 16, Momirov 19, McLemore 17)

RYTAS – PERISTERI 92-110 (Normantas 20, Foster 16, Ragland 25, Thompson 21)

CHOLET – DINAMO SASSARI

HAPOEL HOLON – OOSTENDE 80-70 (Smith 18, Dawson 14, Ahmad 18, Buysse 13)

LE MANS – PROMITHEAS 68-78 (Narace 17, Hudgins 14, Hale 25, Reynolds 13)

TORTONA – GALATASARAY