BCL Qualification Round: Risultati quarti di finale Tournament 2 e semifinali Tournament 1

Ricca giornata di gare in Turchia per le fasi preliminari della prossima edizione della Basketball Champions League. Oltre ai successi di Varese e Brindisi il tabellone 2 ha visto le vittorie e il passaggio del turno deilo Cholet, che andrà ad accoppiarsi proprio con i lombardi di Bialaszewski in semifinale, e l’Heroes Den Bosch che prenderanno l’Happy Casa nella sfida che assegna un posto nella finale per l’accesso al tabellone principale dell’evento FIBA. I francesi dello Cholet hanno superato i belgi del Telenet Giant Antwerp (76-72), da segnalare la prova del giovane Tidjane Salaun (classe 2005 già tra i protagonisti dell’Adidas Next Generation Tournament) autore di 24 punti (8/13 al tiro, 4/8 da tre). L’Heroes Den Bosch hanno fatto fuori i tedeschi del BG Gottingen (96-84) portando ben sei elementi in doppia cifra con 17 punti a testa di Austin Price e del lettone ex Trapani e Trieste, Roberts Strumbis.

Si è giocato anche nel Tournament 1 con le semifinali che hanno scelto le due squadre che domani (ore 20.00 alla Gloria Sports Arena di Belek) si sfideranno per la qualificazione decisiva. I Norkkoping Dolphins hanno battuto il Bakken Bears nella sfida tutta scandinava. 78-68 per gli svedesi con 18 punti (5/9 da tre) di Marc Tyus. Vita ancora facile per il SL Benfica che dopo il +60 rifilato ai georgiani del TSU Tbilisi nei quarti regola i ciprioti del Petrolina AEK Larnaca 87-59. Per i lusitani di coach Norberto Alves, 15 punti (6/8 al tiro, 3/4 da tre) per Aaron Broussard.

Oggi si giocano le semifinali del tabellone 3. Il SIG Strasbourg di Massimo Cancellieri affronta gli israeliani dell’Ironi Hay Motors Ness Ziona. A seguire sfida tra il Legia Varsavia e gli spagnoli del Monbus Obraidoro. Chi vince va in finale che si giocherà sabato 30.

TUTTI I RISULTATI della BCL QUALIFICATION TOURNAMENT

TOURNAMENT 1

Quarti di finale (25.09)

Bakken Bears Aarhus (Dan)-KB Peja (Kos) 103-79

Kalev/Cramo (Est)-Norrkoping Dolphins (Sve) 78-82

SL Benfica (Por)-TSU Tblisi (Geo) 122-62

Patrioti Levice (Svk)-Petrolina Aek Larnaca (Cip) 66-74

Semifinali (27.09)

Bakken Bears Aarhus (Dan)-Norrkoping Dolphins (Sve) 68-78

SL Benfica (Por)-Petrolina Aek Larnaca (Cip) 87-59

Finale 29.09 ore 20.00

Norrkoping Dolphins (Sve)-SL Benfica (Por)



TOURNAMENT 3

Quarti di finale (26.09)

SIG Strasbourg (Fra)-Jonava CBet (Lit) 83-78

Karkhu Baslet Kauhajoki (Fin)-Ironi Hay Motors Ness Ziona (Isr) 56-92

Legia Warszawa (Pol)-Fribourg Olympic (Svi) 70-59

Mornar Barsko Zlato (Mnt)-Monbus Obraidoro (Spa) 56-90

Semifinali (28.09)

SIG Strasbourg (Fra)-Ironi Hay Motors Ness Ziona (Isr) ore 17.30

Legia Warszawa (Pol)-Monbus Obraidoro (Spa) ore 20.00

Finale 30.09 ore 19.00



TOURNAMENT 2

Quarti di finale (27/09)

Cholet Basket (Fra)-Telenet Giant Antwerp (Bel) 76-72

FHP Soccerbet (Ser)-Pallacanestro Varese (Ita) 71-73

Happy Casa Brindisi (Ita)-CSM CSU Oradea (Rom) 77-74

Heroes Den Bosch (Ola)-BG Gottingen (Ger) 95-84

Semifinali (29.09)

Cholet Basket (Fra)-Pallacanestro Varese (Ita) ore 15.00

Happy Casa Brindisi (Ita)-Heroes Den Bosch (Ola) ore 17.30



Finale (01.10) ore 17.30