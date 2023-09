BCL Qualification Round: Strasbourg e Obraidoro in finale nel Tournament 1

Ad Antalya giornata di semifinali del Tabellone 1 del Qualification Round di Basketball Champions League. Saranno SIG Strasbourg e Monbus Obraidoro le due squadre che sabato alle ore 19.00 all’Antalya Sports Arena si contenderanno il secondo dei tre posti disponibili nel tabellone principale della competizione FIBA.

Il SIG Strasbourg ha vinto 79-74 contro gli israeliani dell’Ironi Hay Motors Ness Ziona in una partita dove i francesi di Massimo Cancellieri sono partiti bene e chiuso il primo tempo avanti 38-26 dopo il +7 del 10′. Nella ripresa la squadra di coach Asin cerca la rimonta ed esce una partita equilibrata. Al 30′ il vantaggio dei transalpini si riduce sul 55-48 ma nell’ultimo quarto non si concretizza nonostante gli sforzi profusi. Strasburgo vince con merito e ha tra i protagonisti Hugo Invernizzi e Phil Booth. L’alsaziano ex Treviso segna 13 punti (4/7 da tre) raccoglie 8 rimbalzi e distribuisce 6 assist per un 24 di valutazione finale. Il prodotto di Villanova colleziona 18 punti con un 7/13 al tiro. Per lIroni 15 punti e 5 rimbalzi di Jerome Meyinsse.

Coach Cancellieri troverà in finale gli spagnoli del Monbus Obraidoro capaci di mettere alle corde e superare il Legia Varsavia. La squadra di Vidal subisce i polacchi nel primo tempo (40-32 dopo 20′) poi prende l’inerzia del match nel terzo quarto chiuso in vantaggio 51-52. Nell’ultimo scampolo di partita la squadra di Santiago di Compostela da la spallata decisiva al match e con il parziale di 15-23 si prende il pass per la finale. Il migliore degli iberici è il canadese Thomas Scrubb (16 punti e 7 rimbalzi), 17 e 3/3 da tre punti per il maltese di nazionalitò, Eric Washington. Per il Legia 17 punti di Christian Vital.

Il programma del venerdi del Qualification Round prevede le due semifinali del tournament 2 e anche la finale del tabellone 1 con la sfida tra il Norrkoping e SL Benfica che manderà la vincente alla fase a gironi della Basketball Champions League

TUTTI I RISULTATI della BCL QUALIFICATION TOURNAMENT

TOURNAMENT 1

Quarti di finale (25.09)

Bakken Bears Aarhus (Dan)-KB Peja (Kos) 103-79

Kalev/Cramo (Est)-Norrkoping Dolphins (Sve) 78-82

SL Benfica (Por)-TSU Tblisi (Geo) 122-62

Patrioti Levice (Svk)-Petrolina Aek Larnaca (Cip) 66-74

Semifinali (27.09)

Bakken Bears Aarhus (Dan)-Norrkoping Dolphins (Sve) 68-78

SL Benfica (Por)-Petrolina Aek Larnaca (Cip) 87-59

Finale 29.09 ore 20.00

Norrkoping Dolphins (Sve)-SL Benfica (Por)



TOURNAMENT 3

Quarti di finale (26.09)

SIG Strasbourg (Fra)-Jonava CBet (Lit) 83-78

Karkhu Baslet Kauhajoki (Fin)-Ironi Hay Motors Ness Ziona (Isr) 56-92

Legia Warszawa (Pol)-Fribourg Olympic (Svi) 70-59

Mornar Barsko Zlato (Mnt)-Monbus Obraidoro (Spa) 56-90

Semifinali (28.09)

SIG Strasbourg (Fra)-Ironi Hay Motors Ness Ziona (Isr) 79-74

Legia Warszawa (Pol)-Monbus Obraidoro (Spa) 66-78

Finale 30.09 ore 19.00



TOURNAMENT 2

Quarti di finale (27/09)

Cholet Basket (Fra)-Telenet Giant Antwerp (Bel) 76-72

FHP Soccerbet (Ser)-Pallacanestro Varese (Ita) 71-73

Happy Casa Brindisi (Ita)-CSM CSU Oradea (Rom) 77-74

Heroes Den Bosch (Ola)-BG Gottingen (Ger) 95-84

Semifinali (29.09)

Cholet Basket (Fra)-Pallacanestro Varese (Ita) ore 15.00

Happy Casa Brindisi (Ita)-Heroes Den Bosch (Ola) ore 17.30



Finale (01.10) ore 17.30