BCL- serata amara per Reggio Emilia ad Atene, perde contro l’AEK

Con secondo tempo impeccabile l’Aek Atene ottiene la sua seconda vittoria in BCL e lo fa alle spese di una Reggio Emilia tanto bella nei primi 10 minuti, tanto brutta nei secondi 10. Reggio senza Reuver, paga anche la brutta serata ai liberi con poco più del 60%. Migliore dei reggiani un Hopkins, 13 punti, che purtoppo è uscito per falli troppo presto. Per i greci un Mitchell sopra tutti autore di 16 punti.

Quintetti iniziali :

Aek : Frazier, Filonis, McGriff, Williams, Mitchell

Unahotels : Anim, Burjanadze ,Cinciarini, Hopkins, Olisevicius

Primo Quarto : Pronti via e 7 -0 per Reggio con tutti i canestri firmati da Hopkins, il primo canestro dei greci è di Frazier, tripla. L’americano di Reggio sembra in palla, realizza anche l’ottavo punto e poi stoppa Mictchell nella propria area. Si arriva al piccolo trotto a metà quarto con l’Aek già in bonus, Anim e Burjanadze solo 1 su 2 a testa 7-10. In difesa per ora Reggio tiene bene ed in attacco ancora Hopkins e la tripla di Cinciarini per il 7-15, minuto per Kantzorius obbligato. Ottima uscita dal time out per i greci con 4 punti di fila, Williams e Masden, questa volta è Fucà a chiamare minuto. Il quarto si chiude con gli errori dei greci e Reggio chiude avanti per 20-13.

Secondo Quarto : Due minuti di secondo quarto e solo un canestro per parte, Williams e Olisevicius, Frazier mette 3/3 ai lberi e poi Anim mette la sua tripla, 18-25 ancora minuto per il coach greco a cui non è piaciuta la sua squadra. Reggio con una azione da 2+1 di hopkins tocca il +10 ma è Pretoupolus dalla linea di fondo a mettere i suoi primi punti per il +8 Reggio a metà quarto. Allungo Reggio con Cinciarini e Sefanini abile a trovare un bel ribalzo in attacco, 23-36, Williams il più in palla ricuce subito il divario con un canestro dal campo e 2 liberi per 9. Il quarto si chiude con la tripla di Burjanadze ma il fallo su Petroupolus consente al greco di fissare il risultato sul 29-39.

Terzo Quarto : Inizio dalle polveri bagnate con solo 2 canestri in 3 minuti, Olisevicius e Mictchell, è lo stesso americano dei greci che infila 3 liberi su 4 per il +9 Reggio Emilia. Gli uomini di Fucà non hanno la stessa intensità dei primi 10minuti e l’Aek ne approfitta con il contropiede di Filonis e il time out reggiano è immediato 36-43. Dopo aver toccato il +10 con 3 liberi di Olisevicius, Reggio subisce la schiacciata ed il canestro con fallo da Masden che riporta l’Aek al meno 5 a 3 minuti dalla fine. Momento buono per i greci che riaprono decisamente la gara con Papadakis e Williams che portano a sole 2 lunghezze lo svantaggioprima dell’ultimo giro di lancette. Il quarto si chiude con l’errore di Papadakis e con soli 3 lunghezze di vantaggio per Reggio, 47-5

Quarto Quarto : In apertura di ultimo quarto arriva il sorpasso Aek grazie Koniaris ma sopratutto a Williams che infila il +1 greco, avanti per la prima volta nella gara. Momento diffice per Reggio che ha Hopkins e Olisevicius con 4 falli e sprecona in attacco, Williams mette la tripla del +4, 54-50. Sull’ennesima palla persa in attacco ed il canesttro subito da Papadakis, Fucà è costretto a chiamare minuto anche perché Reggio nell’ultimo quarto non è ancora riuscita a segnare. Primo canestro del quarto per Reggio con la tripla di Vitali che trova un buon tiro dall’angolo, +3 Aek e minuto greco. A meta tempo Reggio si trova senza Hopkins, fuori per falli e già in bonus subisce il – 8 da Mitchell e con il linguaggio del corpo che sembra rassegnato. Ormai per l’Aek si tratta solo di fissare il risultato finale, Miles la chiude con 5 punti tutti di talento puro che sanciscono la vittoria per 68-59.

AEK ATENE – UNAHOTELS REGGIO EMILIA 68-59 ( 13-20,29-39,47-50 )

Aek : Koniaris 2 ,Frazier 6 ,Petroupolos 4,Flionis 3, McGriff ,Filippakos ,Miles 8,Persidis ,Masden 10,Williams 15 ,Papadakis 4 ,Mitchell 16 . Allenatore Kantzouris

Unahotels: Anim 11 ,Reuvers ,Hopkins 13 ,Cipolla , Strautins ,Vitali 6, Stefanini 2,Cinciarini 11 ,Burjanadze 5 ,Olisevicius 10 ,Diouf 1. Allenatore Fucà