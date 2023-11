BKT EuroCup – Altro ko in Europa per Venezia in terra turca contro il Besiktas

Niente da fare per gli orogranata che cadono contro il Besiktas di Mitchell e dell’ex Reggio Needham.

Venezia paga una cattiva serata al tiro da fuori

Besiktas Istanbul – Umana Reyer Venezia 74-68

Parziali: 25-16; 40-42; 61-54

Besiktas: Mathews 11, Hammonds 13, Aksu ne, Needham 13, Ugurlu 3, Arslan 2, Durmaz 2, Mitchell 15, Arna ne, Konan 1, Yigitoglu 2, Delgado 12. All. Alimpijevic.

Umana Reyer: Spissu 15, Tessitori 8, Casarin 2, De Nicolao 7, O’Connell 2, Janelidze ne, Brooks 4, Simms 9, Wiltjer 10, Brown Jr. 8, Tucker 3. All. Spahija.

Non arriva sul difficile campo di Istanbul la prima vittoria esterna dell’Umana Reyer in EuroCup. Il Besiktas la spunta per 74-68 al termine di un match che gli orogranata compromettono nei quarti dispari, pagando alla fine il 5/25 da 3 punti (serata-no in particolare di Tucker: 1/7 dal campo) e le 11 palle perse, nonostante l’equilibrio a rimbalzo (34-33 per gli orogranata) e la buona prova in particolare di Spissu e Wiltjer (rispettivamente 22 e 14 di valutazione).

Nel roster manca il solo infortunato Parks, con la conferma dello starting five schierato contro Varese (Spissu, Tucker, Casarin, Simms e Tessitori), ma l’approccio è migliore da parte del Besiktas, con coach Spahija che chiama time out dopo 1′ sul 5-0. Al rientro Tessitori sblocca su assist di Casarin, però le difficoltà offensive continuano e a metà quarto è 11-4. Simms prova a dare la scossa (13-9 al 6’30”), anche se il primo quarto rimane di marca turca, fino al 25-16 del 10′. Ben diverso il secondo periodo, con il quintetto piccolo formato da De Nicolao, Spissu, Tucker, Wiltjer e Simms: gli orogranata limano progressivamente punto su punto, trascinati dal capitano, iniziando a ragionare in attacco e serrando le fila in difesa, costringendo il Besiktas al time out dopo il primo sorpasso (29-30 al 14’30”). L’Umana Reyer mantiene un margine tra 1 e 3 punti nella seconda metà di periodo, anche caricando di falli i lunghi avversari (2 Delgado, 3 Yigitoglu e Durmaz) e tocca nel penultimo possesso il 37-42 con Tessitori, anche se sulla sirena arriva la tripla di Mitchell per il 40-42.

Al rientro dagli spogliatoi, Tessitori e Spissu firmano il 40-47, poi, nonostante la reattività a rimbalzo offensivo e la voglia mostrata in difesa, gli orogranata si bloccano: il canestro di Wiltjer del 43-49 al 23’30” resta l’ultimo dell’Umana Reyer fino all’and one di Spissu al 27′, che la riporta avanti sul 51-52. Ma l’inerzia resta turca, fino al 58-52 al 29′ e, dopo il canestro di O’Connell, al 61-54 all’ultimo intervallo. Il quarto periodo si apre con il 61-56 di Simms, anche se la palla continua a faticare ad entrare, così al 32’30” è 67-56. Brown Jr. e Brooks provano a dare la scossa (67-60 al 34’30”), costringendo la panchina del Besiktas al time out. L’Umana Reyer prova a non mollare (70-64 al 36′), con intensità difensiva, ma pagando le basse percentuali in attacco. Al 38’30” arriva comunque il 72-68 di Wiltjer, con anche il possesso per riavvicinarsi ulteriormente (peraltro con un contropiede fermato per asciugare il parquet), ma sulla persa di De Nicolao a -41” (dopo che Wiltjer aveva messo la tripla del -1 qualche istante dopo il fallo di Mitchell) è 74-68, che sarà anche il risultato finale.

Al rientro in Italia, l’Umana Reyer è attesa da una nuova trasferta (a Pistoia domenica 5 alle 16), mentre in EuroCup ospiterà al Taliercio martedì 7 (alle 20) il fanalino di coda Lubiana.

Uff.Stampa Umana Reyer Venezia