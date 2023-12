BKT EuroCup – Troppa Parigi per la Reyer Venezia che crolla in casa della capolista

Orogranata durano un quarto in quel di Parigi crollando poi sotto i colpi di Hifi e compagni. Sconfitta che complica il cammino europeo per i ragazzi di coach Spahija

Paris Basketball – Umana Reyer Venezia 100-70

Parziali: 24-24; 51-39; 87-61

Paris: Shorts 13, Malcolm 12, Hifi 18, Ward 17, Sy 9, Kratzer 2, Denis, Ngouama 11, Diawara 1, Jantunen 7, Simon 10, Logue. All. Iisalo.

Umana Reyer: Spissu 2, Tessitori 9, Casarin, De Nicolao ne, O’Connell 13, Janelidze ne, Parks 16, Brooks ne, Simms 9, Wiltjer 9, Brown jr. 7, Tucker 5. All. Spahija.

Dura poco più di un quarto e mezzo la resistenza dell’Umana Reyer sul campo della capolista Paris Basketball. I francesi confermano le qualità che ne stanno contraddistinguendo la stagione, a partire dal miglior attacco di EuroCup, chiudendo virtualmente il match già con un terzo quarto da 36 punti segnati e poi imponendosi alla sirena per 100-70.

Ottimo l’approccio al match su entrambi i lati del campo da parte degli orogranata, che iniziano con il consueto starting five (Spissu, Tucker, Parks, Simms e Tessitori) e si portano 2-7 al 2’30” poi sul 8-12 al 4’30”, nonostante la difesa intensa di Parigi, che si fa sentire a rimbalzo offensivo ed è letale quando riesce a correre. Al 6′ arriva così la parità a 12 e il break francese prosegue fino al 17-13 al 7′. L’Umana Reyer però non molla e, nonostante qualche errore di troppo dalla lunetta, al 9′ è sul 19-22, prima di chiudere il quarto in perfetta parità: 24-24. Gli orogranata si riportano avanti di nuovo sul 26-30 al 13′, ma i padroni di casa escono bene dal time out, trascinati da un super Hifi. A metà periodo, in rapida successione, arrivano secondo e terzo fallo di Tessitori, entrambi in attacco, con un buon impatto di Wiltjer, che riporta l’Umana Reyer sul 33-34 al 15’30”. Il finale di tempo, però, complice anche il 5/12 veneziano dalla lunetta, è tutto di Parigi, che allunga progrssivamente fino al 51-39 dell’intervallo lungo.

Il secondo tempo sembra iniziare bene (tripla di Tessitori per il 51-42), ma la risposta di Paris è un 9-0 (con anche il quarto fallo di Tessitori), che spinge coach Spahija al time out al 22’30” sul 60-42. L’inerzia però non cambia, con i padroni di casa sul 65-44 al 23′ e 30” dopo sul 68-46. La difesa orogranata fatica a contenere gli avversari che trovano grande precisione anche dalla distanza, così a metà periodo è 73-49, poi 83-53 al 28′, con Paris fino a +32 prima che Wiltjer limi con due triple per l’87-61 al 30′. Anche se nell’ultimo periodo il match ha ormai poco da dire, con il punteggio e il ritmo che si abbassano notevolmente, l’Umana Reyer ha comunque il merito di non mollare, provando quantomeno a limitare il divario, nonostante l’uscita per 5 falli di Tessitori già al 32’30”. Gli orogranata riescono a riavvicinarsi al massimo sul -24 (87-63 al 31′, 90-66 al 34’30”) , mentre al 40′ è 100-70.

Gli appuntamenti al vertice per l’Umana Reyer ora continuano. Sabato 16 dicembre, alle 20.30, big match nell’anticipo di campionato a Bologna, mentre mercoledì 20 (ore 18.30) gli orogranata saranno di scena a Belgrado, parquet di casa per l’Hapoel Tel Aviv.

Uff Stampa Umana Reyer Venezia