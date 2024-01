BKT EuroCup – Wiltjer è devastante, la Reyer Venezia di forza passa sul Besiktas dopo un overtime

Gli orogranata tornano alla vittoria in EuroCup con una prestazione monstre del canadese. Ottime le prestazioni di Kabengele e Spissu. Al Besiktas non basta un super Needham

Quintetto Venezia: Spissu, Tucker, Parks, Simms, Tessitori.

Quintetto Besiktas:Needham, Mitchell, Mathews, Delgado, Konan.

PRIMO PERIODO

Inizio a giri bassi e punteggio in equilibrio sul 5-6 a metà del quarto. Tutto d’un tratto si accende Spissu con due triple di fila, ma i turchi restano a contatto con le giocate di Simonovic per 11-10 dopo 7’. Ultimi 2 minuti nel segno di Kabengele. Un fallo antisportivo di Wiltjer permette al Besiktas di chiudere il primo quarto a contatto sul 20-18.

SECONDO PERIODO

Kabengele riprende da dove aveva finito il primo quarto, con rimbalzi, difesa e punti per il 29-18 dopo 1’30’’. A seguire 3’ minuti di follia con Wiltjer che infila tre triple consecutive per il 38-20 dopo 3’40’’ di gioco. Continua la pioggia di triple di Venezia che colpisce ancora i turchi per il 41-23 con 5’30 dall’intervallo lungo. Finale di quarto con il Besiktas che prova a restare a contatto, ma Venezia restiste ancora con Wiltjer e Parks. La tripla di Needham chiude il primo tempo sul 52-38.

TERZO PERIODO

Venezia riprende a correre anche nel terzo quarto con Wiltjer e Parks sugli scudi per il 59-43 a metà del quarto. Reazione turca con Delgado che prende per mano i suoi e riporta il Besiktas sul 62-52 con 3’ dall’ultimo mini intervallo. Besiktas a piccoli passi continua la rimonta con Needham e Mitchell che chiudono il terzo quarto sul 67-59.

QUARTO PERIODO

Venezia in rottura prolungatissima con i turchi che arrivano fino al -2 con Needham dopo 2’ di gioco. Rimonta completata con la tripla di Needham che impatta sul 73-73 con 6’ dalla sirena. Finale in volata con Mathews che trova la tripla dall’angolo per il 80-86 con 1’50’’ dalla sirena. Sembra tutto finito ma Tucker con una tripla riavvicina i suoi. Ribaltamento e ancora Needham sembra dire la parola fine con l’ennesima tripla. Venezia non molla e impatta ancora sul 89-89 con and one di Parks con 29’’ da giocare. Possesso turco con la tripla di Needham che si spegne sul ferro ed esce, possesso ancora turco. Rimessa dal fondo e ottima difesa di Casarin su Needham che non trova il canestro e si va quindi al supplementare.

SUPPLEMENTARE

Overtime che si apre con un’altra tripla di Needham, ma Venezia non ci sta e con Parks e Wiltjer, dominante su entrambi i lati del campo, spinge Venezia sul 99-92 con 2’ da giocare. I turchi ci provano, ma Venezia resiste ed è ancora Wiltjer che chiude la contesa e regala al Taliercio infuocato una vittoria che potrebbe essere fondamentale per il cammino orogranata in EuroCup.

Umana Reyer Venezia – Besiktas Istanbul 106-96

Parziali: 20-18; 52-38; 67-59; 89-89.

Spettatori: 2.796

Umana Reyer Venezia: Spissu 17, Tessitori 4, Casarin 5, De Nicolao, O’Connell 2, Janelidze ne, Kabengele 14, Parks 13, Brooks ne, Simms 3, Wiltjer 32, Tucker 16. All.re Spahija.

Besiktas Istanbul: Mathews 17, Allman 7, Needham 27, Ugurlu ne, Arslan 9, Durmaz ne, Mitchell 10, Arna, Simonovic 9, Konan 2, Yigitoglu, Delgado 15. All.re Alimpijevic