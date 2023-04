Blitz Reggio Emilia, sconfitta interna per Varese

PALLACANESTRO OPENJOBMETIS VARESE-UNAHOTELS REGGIO EMILIA: 81-85

Pallacanestro Openjobmetis Varese: Ross 21, Woldetensae 12, De Nicolao, Zhao ne, Librizzi, Virginio ne, Ferrero 2, Brown 10, Caruso 7, Owens 10, Johnson 19. Coach: Matte Brase.

UNAHOTELS Reggio Emilia: Anim 3, Reuvers 6, Giberti ne, Hopkins 17, Cipolla ne, Strautiņš 6, Vitali 8, Cinciarini 14, Lee 12, Senglin 4, Olisevicius 13, Diouf 2. Coach: Dragan Šakota.

Arbitri: Martolini – Borgioni – Galasso.

Parziali: 14-29; 26-20; 15-17; 26-19. Progressivi: 14-29; 40-49; 55-66; 81-85.

Note – T3: 6/28 Varese, 6/23 Reggio Emilia; T2: 24/39 Varese, 27/45 Reggio Emilia; TL: 15/22 Varese, 13/15 Reggio Emilia. Rimbalzi: 35 Varese (Johnson 7), 38 Reggio Emilia (Strautiņš e Lee 7); Assist: 15 Varese (Ross), 22 Reggio Emilia (Cinciarini 13).

Battuta d’arresto casalinga per la Openjobmetis Varese che, priva di Justin Reyes, cede contro Reggio Emilia per 85 a 81. Dopo aver inseguito per tutta la gara, i biancorossi hanno provato un miracoloso recupero che, però, non si è concretizzato. I biancorossi torneranno in campo domenica 16 per la sfida sul campo di Trieste.

Il match è fin da subito equilibrato grazie ai “cesti” di Johnson ed Owens per i padroni di casa e i 6 punti di fila di Cinciarini per gli ospiti (5-6). L’attacco della Openjobmetis si inceppa e Reggio Emilia, allora, ne approfitta tentando la prima fuga (12-21) che viene interrotta solo da capitan Ferrero che, però, non basta ad evitare il -15 del 10’: 14-29.

Owens inaugura il secondo periodo con una schiacciata che infiamma Masnago; Woldetensae la fa esplodere del tutto con il parziale che riporta i varesini sul -8 (28-36), gap che si accorcia ulteriormente (36-39) grazie a Jaron Johnson. La UNAHOTELS risponde alla grande riuscendo a bloccare ancora Varese che non trova fortuna da 3; al 30’ il gap è ancora importante: 40-49.

Woldetensae apre il terzo quarto con una bomba, ma Reggio Emilia torna sul +10 (43-53) annullando anche la successiva tripla di Brown con il parziale del +14 (48-62) che costringe coach Brase al timeout. La strigliata sblocca i biancorossi che trovano il canestro di Caruso, ma al 30’ sono costretti ancora a rincorrere: 55-66.

La Openjobmetis inizia meglio l’ultima frazione riportandosi sul -9 (61-70), ma i reggiani tornano avanti con solidità e precisione dalla lunetta grazie ad Olisevicius. Non bastano le bombe di Ross e Brown. Al 40′ finisce 81-85.

UFF.STAMPA PALL. VARESE