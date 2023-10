By

I Boston Celtics hanno deciso di prolungare il contratto di Payton Pritchard per altri 4 anni a 30 milioni, allungando quindi il contratto fino al 2028. Il playmaker con il #11 ha un ultimo anno del contratto da rookie a 4 milioni, poi dal prossimo partirà la nuova estensione. Pritchard è quasi sempre partito dalla panchina nei suoi primi tre anni in NBA, facendo registrare 6.6 punti di media con il 40% dall’arco (e il 43% in catch-and-shoot).