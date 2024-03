Brescia-Bologna, Magro: “E’ fondamentale la spinta del nostro pubblico per conquistare i due punti”

“Presentiamo il posticipo del lunedì contro la Virtus Bologna, sappiamo quanto conta questa partita per noi e per la classifica visto che si sfidano la prima e la seconda forza del campionato. Sarà una partita che metterà di fronte due squadre che hanno la necessità di ripartire visto che il caso vuole che sia noi che Bologna nelle ultime due partite in trasferta abbiamo perso a Sassari e Pesaro. Sarà importante far valere quello che sarà il fattore campo, sarà una partita da tutto esaurito e avremo bisogno assolutamente della spinta del nostro pubblico. Dopo la pausa sono sempre meno le squadre che riescono ad imporsi in trasferta e i motivi sono diversi, molte si sono rinforzate mentre altre hanno la necessità di trovare punti per allontanarsi dalla zona retrocessione o per raggiungere i playoff. Bologna arriverà da noi non solo con la necessità di riprendere il cammino in campionato, come appunto anche noi dobbiamo provare a fare, ma arriverà però con due partite in più sulle gambe visto la trasferta a Kaunas e quella di questa sera a Belgrado contro la Stella Rossa. Ovviamente sarà difficile fare pronostici su quelli che potranno essere i giocatori impegnati in questa partita, perché ci sono state partite in cui Dunston non ha giocato ed è poi rientrato, non sappiamo delle condizioni di Hackett e non sappiamo delle condizioni di Cordinier quindi non solo vedremo la partita stasera ma cercheremo poi di vedere quello che sarà la partita di lunedì. Abbiamo fatto sicuramente un passo in avanti ulteriore rispetto, secondo me, alla crescita di prestazione vista al netto della sconfitta a Sassari e nel complesso delle 3 partite (Pesaro-Scafati-Sassari) e abbiamo rivisto alcuni minuti a Sassari più simili a chi eravamo pre pausa rispetto al post pausa e mi auguro che questo percorso di crescita e rinascita possa continuare ma è ovvio che lo dovremo fare contro una squadra che ha dimostrato di essere forse la miglior squadra del campionato. È una squadra che sta ritrovando i giocatori come Belinelli, una spina nel fianco costante, Shengelia che continua ad essere un giocatore abbastanza rebus per il campionato italiano, e sono sicuramente due dei giocatori più importanti. Lundberg che nei momenti fondamentali riesce a mettere sempre il suo da un punto di vista di talento. Devo dire che è una squadra che ha tantissimi giocatori, tantissime opzioni, ed è difficile provare a capire come escludere una cosa o l’altra perché sono veramente una squadra che sa giocare molto bene insieme. In difesa è in grado di provare ad imporre un livello di fisicità a cui non sempre siamo abituati; quindi, sarà un bel test per noi e credo che potrà essere una partita in stile playoff al netto delle energie che noi, e soprattutto Bologna, potremo mettere in campo lunedì. Avremo bisogno della nostra miglior versione, del calore e della spinta del nostro pubblico per provare a portare a casa i due punti che vorrebbero dire tanto, non solo da un punto di vista di morale ma anche da un punto di vista matematico per la classifica”.

Fonte: Ufficio Stampa Pallacanestro Brescia