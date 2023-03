Brescia-Milano, la sala stampa: le parole di Magro e Messina

By

Alessandro Magro (coach Brescia): “Una vittoria importante di cui avevamo bisogno. Abbiamo grande valore e dobbiamo capire la necessità di fare prestazioni del genere più spesso. La svolta è stata quando abbiamo iniziato a ruotare bene in difesa, abbiamo trovato punti dalle seconde linee e ciò ci fa piacere. Ho visto una squadra che è in grado di tenere mentalmente quando è andata sotto e quando Milano stava rientrando. Alle volte questa stagione siamo stati poco lucidi e ci è costato caro, ma stavolta non è successo. Abbiamo attaccato bene la zona, abbiamo attaccato bene Napier. Siamo contenti e vogliamo fare bene già da martedì a Bursa”.

Ettore Messina (coach Milano): “Faccio i complimenti a Brescia che ha vinto con merito. Noi siamo partiti bene ma ci siamo spenti, abbiamo avuto poca energia fisica e mentale e abbiamo fatto fatica contro l’atletismo di Brescia. Avevamo la spia della riserva accesa, ora è importante riposarsi e andare a Istanbul a giocare una bella partita”.