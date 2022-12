Brescia rimonta ma non basta. Col Lietkabelis arriva il quarto ko europeo consecutivo

Quarto stop consecutivo in Eurocup per Brescia, che cade sul parquet del Lietkabelis. Gara nata male, con la Germani che si trova a -14, ha la forza di rialzarsi e portarsi avanti ad inizio quarto periodo, ma che paga il parziale finale (13-2 nel 5′ finali) con cui la compagine lituana si rilancia nelle zone nobili della classifica. Ottima prova di Gabriel (13) e Della Valle (14), che però predicano un po’ nel deserto nell’attacco bresciano. In doppia cifra cneh Massinburg, con la Germani che ha comunque dimostrato forza di volontà nonostante le assenze pesanti. Bella la prova corale del Lietkabelis, che ha migliori percentuali soprattutto nel pitturato e sovrasta la Germani nel dato di rimbalzi e assist. Vittoria comunque meritata per i padroni di casa. MVP Lipkevicius (9 + 7 rimbalzi), vero collantge della squadra sui due lati del campo per Lietkabelis.

Per Brescia quinta sconfitta su sette uscite europee, settimana prossima ci sarà un’altra trasferta sul campo dell’Olimpija Lubiana.

Quintetto Panevezys: Morris, Kullamae, Murauskas, Goloman, Griciunas

Quintetto Brescia: Cournooh, Della Valle, Akele, Gabriel, Odiase

Akele apre le danze ma la partenza è migliore per i padroni di casa, trascinati da Morris e Goloman, che allungano sul 10-5. Brescia accorcia con Della Valle ma la Leonessa non c’è in difesa in questo momento, e il Lietkabelis prova la fuga con Maldunas che firma il +10 (19-9 al 8′). Massinburg prova a caricarsi la Leonessa in attacco ma i lituani sono letali in attacco e chiudono il primo periodo sul 26-14.

Secondo quarto con il Lietkabelis che vola al massimo vantaggio (+14, 28-14) con un Griciunas che ora è terminale offensivo dei granata. Brescia soffre con le seconde linee in attacco ma sistema la difesa, andando a limitare il gap che a metà quarto è di 11 punti (34-23). Massinburg segna la bomba del -8, ma Lipkevicius è pronto a rispondere con la stessa moneta e Goloman riporta i suoi sul +13, timeout Brescia. La Germani ricuce sul finale di primo tempo grazie ai suoi titolari, su tutti Cournooh e Gabriel (43-36).

Ottimo avvio di terzo periodo per Brescia, che con un break 8-2 si riporta a -1 (45-44), grazie soprattutto all’ottima intensità difensiva. Lietkabelis i difficoltà, cerca di reagire ma la leonessa impatta a quota 47. Morris dall’arco riporta avanti i suoi, ma Brescia è ora in piena inerzia e poco dopo passa avanti grazie a Della Valle e a uno scatenato Gabriel (55-56). Timeout dei padroni di casa, che si riportano avanti in penetrazione, 57-56 al 30′.

Inizia la quarta frazione di gioco e la gara è aperta, Cobbins segna dalla lunetta il nuovo vantaggio bresciano, allargato dalla tripla di tabella di Massinburg, a cui risponde Sakic. Maldunas riporta avanti i suoi in contropiede, in una fase in cui non si segna moltissimo. Brescia continua a inseguire, ma impatta nuovamente a 66 con la tripla di Massinburg a metà quarto. Brescia torna avanti di 2 punti ma subisce un break 6-0 da parte degli avversari, guidati da Lipkevicius, che riprendono il comando del match (72-68). Brescia invece si spegne nel momento decisivo e la gara scivola via così, con un parziale finale dei locali di 13-2. Finale: 79-70.

7Bet-Lietkabelis Panevezys vs Germani Brescia 79-70 (26-14; 43-36; 57-56)

Lietkabelis: Morris 13, Sakic 6, Lipkevicius 9, Maldunas 12, Goloman 10, Griciunas 10, Rubstavicius 5, Peno 6, Murauskas 4, Kullamae 4, Vasiliauskas n.e. All: Canak

Brescia: Gabriel 13, Massinburg 14, Della Valle 14, Cobbins 4, Odiase 7, Burns 0, Laquintana 3, Cournooh 4, Moss 5, Akele 6, Tanfoglio n.e. All: Magro

MVP Basketinside: Vytenis Lipkevicius