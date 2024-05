Brescia torna al successo e chiude la stagione regolare superando Brindisi

Brescia batte una Brindisi già retrocessa al PalaLeonessa, chiudendo al meglio la stagione come da pronostico. Pur priva di Petrucelli, la Germani non ha particlari problemi a superare la squadra pugliese, già retrocessa, la quale tracolla nel secondo periodo perdendo forse con un punteggio ben al di là dei sui demeriti. Brescia guida sostanzialmente per 40′, non dando alcuna chance agli avversari e sigillando il terzo posto finale in classifica. Una stagione storica, che vede la Germani eguagliare il record di vittorie in campionato fatto segnare due anni fa. Tornando alla gara, per Brescia quattro giocatori in doppia cifra e un dominio abbastanza palese in tutte le voci statistiche, oltre che con una ottima efficienza al tiro. MVP è Della Valle, che ritrova confidenza col canestro chiudendo a 23 di valutazione. Per Brindisi stecca Bartley, e non bastano i 16 punti di Morris a rialzare una squadra che tira il 22% dall’arco.

Quintetto Brescia: Christon, Della Valle, Akele, Gabriel, Bilan

Quintetto Brindisi: Washington, Bartley, Sneed, Lazsewski, Bayehe

Partenza lanciatissima per Brescia, che trova 5 punti con Akele e viene trascinata da Bilan, che segna la bomba del +8 dopo pochissimi possess (10-2 al 3′). Akele allunga il vantaggio bresciano alla doppia cifra, con Brindisi decisamente lenta in difesa e che pare non in partita. I pugliesi provano a scuotersi, con Laszewski che segna la tripla che ferma il parziale. Brindisi prende fiducia, riportandosi a -4 con i canestri di Washington e Bartley. La Germani controlla il ritmo della gara, con coach Magro che manda anche le sue terze linee in campo per far rifiatare i titolare. Primo quarto si chiude sul 22-20.

Brindisi è in partita e regge la fisicità bresciana nella prima metà di seconda frazione, in cui si segna poco e le difese hanno gioco semplice sugli attacchi. Bartley dal mid range segna il primo vantaggio dei viaggianti (29-30 al 15′). La Happy Casa trova ossigeno anche dai giocatori subentranti dalla panchina, ma è costretta a subire un break 8-0 mentre si trovava a +1 (33-34), ritrovandosi in pochi minuti a -7 (41-34) Protagonisti Bilan e Della Valle, con coach Sakota che ferma il gioco per parlare con i suoi giocatori. Christon appoggia al vetro il massimo vantaggio bresciano (43-34). Bartley accorcia ma la Leonessa muove bene il pallone sul perimetro, trovando punti con Della Valle e chiudendo bene il primo tempo (47-39).

Sono di Brindisi i primi punti della ripresa, con i pugliesi che rimangono a contatto e con il gioco da tre puti di Bayehe tornano a -7 (57-50 al 25′). Da qui però Brescia accelera: parziale 8-1 ispirato da Cobbins, che sui due lati del campi è un fattore importante, e la Leonessa si porta sul nuovo massimo vantaggio (+14, 65-51 al 27′), mettendo di fatto in ghiaccio la gara. Brindisi non ci sta e si affida alle mani di Bartley per riportarsi a -9 alla penultima sirena (69-60).

Poco da segnalare nell’ultimo periodo, con Brindisi che di blocco smette di segnare a causa di una nuova fiammata, difensiva e offensiva, di Brescia. Parziale 16-2, concluso dal tiro dall’arco vincente di Gabriel, che di fatto chiude il match con diversi minuti di anticipo. Gara che scorre nei minuti finali senza particolari sussulti, e che termina col punteggio di 94-75.

Germani Brescia vs Happy Casa Brindisi 94-75 (22-20; 47-39; 69-60)

Brescia: Christon 6, Gabriel 15, Bilan 9, Burnell 12, Massinburg 5, Tanfoglio 0, Della Valle 18, Cobbins 8, Cournooh 5, Akele 16, Porto 0, Petrucelli n.e. All: Magro

Brindisi: Morris 16, Sneed 10, Laszewski 8, Smith 4, Lombardi 6, Bartley 6, Riisma 3, Bayehe 12, Washington 10, Seck n.e., Laquintana n.e., Malaventura n.e. All: Sakota

MVP Basketinside: Amedeo Della Valle, autore di una bella prova al tiro e leader della serata per valutazione (23). Il capitano si ritrova forse nel momento migliore della stagione.