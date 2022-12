Brescia vede l’abisso ma si salva negli ultimi minuti. Olimpia Lubiana ko

Sembrava destinata alla sconfitta la Germani sul campo dell’Olimpia Cedevita Lubiana, e invece la formazione di cpach Magro mette in piedi una reazione ottima negli ultimi minuti, con un parziale 11-1 capace di ribaltare la gara e donare a Brescia la vittoria dopo quattro ko filati. 80-83 il finale, in una gara che Lubiana aveva in mano e che si è fatta sfuggire in modo ingenuo, con gli sloveni che restano inchiodati all’ultimo posto del gruppo A. Ferrel e Muric combinano per 40 punti, ma non basta in una gara in cui Brescia gioca da gruppo e si gode un ottimo esordio di Taylor (13), ma soprattutto un Della Valle decisivo nei momenti caldi ed MVP di serata: per lui 19 punti e 21 di valutazione. Brescia guida bene il primo quarto arrivando a +14, dilapida il gap acquisito nel secondo e terzo periodo, scivolando fino a -7 nella parte finale di gara, per poi strappare il successo. Ottima prova a rimbalzo di Brescia, che costruisce la sua vittoria col dominio nel pitturato e punti da seconda occasione.

Germani ancora penultima nel gruppo A, ma in scia di Cluj e delle altre squadre. Lubiana invece ultima con una sola vittoria in otto uscite. Prossima sfida per Brescia tra sei giorni, in casa contro Bursaspor.

Quintetto Lubiana: Ferrell, Adams, Dragic, Alibegovic, Omic

Quintetto Brescia: Cournooh, Della Valle, Moss, Gabriel, Odiase

Partita che comincia sul filo dell’equilibrio e delle buone difese (7-7 al 4′). E’ Brescia a prendere la prima iniziativa, sorretta dalla coppia Gabriel–Della Valle. La Germani spinge in difesa e in transizione, e con il neo-arrivato Taylor trova la bomba del +8, seguita poco dopo da quella del +11 di Massinburg, massimo vantaggio fino a questo momento. I locali faticano a segnare e Brescia allunga con Massinburg prima e Laquintana poi sul +14 (15-29 al 9′). Ferrell ispira il break 5-0 che riporta i suoi a -9 al 10′ (20-29).

Secondo periodo più favorevole al Cedevita, che si aggrappa ai punti di Muric e Dragic. Brescia inizialmente tiene a distanza gli avversari (27-40 al 15′), ma subisce poco dopo un parziale 8-0 che rimette Lubiana sui giusti binari. Brescia smette di segnare per quasi tutta la seconda metà del quarto, con i padroni di casa che si portano avanti poco prima dell’intervallo con Alibegovic (43-42 al 18′). 44-43 alla pausa lunga.

Della Valle e Taylor rimettono Brescia avanti in apertura di ripresa, ma la gara ora è riaperta. Omic e Ferrell ricuciono, e a metà terza frazione siamo 50-50. Si procede ora punto a punto, con la Germani che prova a reggere il colpo con le riserve, sotto i colpi di un Muric fin qui scatenato dall’arco. La gara procede con attacchi che faticano a muovere il tabellino e le difese che hanno spesso la meglio. Anche Ferrell si accende di nuovo e manda a bersaglio la tripla del nuovo vantaggio sloveno, 62-60 al 30′.

Akele porta a -1 Brescia con una tripla importante, poi Cobbins rimette Brescia avanti. Finale che si gioca punto a punto, con gli attacchi che ora muovono bene il pallone. Alibegovic segna due canestri consecutivi per mettere Lubiana sul +5 a metà ultima frazione, e spingendo coach Magro a fermare il gioco. Taylor accorcia, ma Muric nuovamente punisce dall’arco con una bomba che sa di vittoria. Un po’ prevedibile l’attacco dei lombardi, ma è in difesa che Brescia manca in questi minuti finali. La gara scivola via (79-72 al 37′), ma Brescia non demorde e piazza un fantastico parziale di 11-1 che ribalta la situazione: decisivi Massinburg e Della Valle in questa fase per regalare la vittoria alla Germani col punteggio di 80-83.



Cedevita Olimpija Lubiana vs Germani Brescia 80-83 (20-29; 44-43; 62-60)

Lubiana: Rebec 3, Ferrell 17, Radovic 0, Alibegovic 13, Muric 23, Adams 7, Gnjdic 0, Matkovic 0, Omic 5, Dragic 12, Jeremic n.e., Mulalic n.e. All: Golemac

Brescia: Gabriel 2, Massinburg 16, Nikolic 5, Della Valle 19, Taylor 13, Cobbins 7, Odiase 1, Burns 3, Laquintana 4, Cournooh 5, Moss 5, Akele 3. All: Magro

MVP Basketinside: Amedeo Della Valle