Brescia-Virtus, Magro: “Taylor aggiunta non invasiva per il roster, che dà soluzioni offensive”

“Avevamo bisogno di inserire due giocatori che potessero darci stabilità, nel caso di Ryan che di desse anche opzioni offensive diverse rispetto a quelle che avevamo – le parole di coach Alessandro Magro nella presentazione del nuovo giocatore bresciano, avvenuta durante la conferenza stampa di presentazione della sfida contro la Virtus Bologna -. Avevamo bisogno, però, anche di inserire giocatori che sapessero entrare nel roster in maniera non invasiva. Parlando con il giocatore, è emerso non solo che il nostro club ha un appeal importante nei confronti dei giocatori, ma soprattutto la sua volontà di continuare il proprio percorso personale con la voglia di essere sempre più protagonista”.

“Le nostre scelte ancora una volta sono andate su giocatori che devono continuare a crescere, che hanno degli obiettivi personali importanti, provando a lavorare anche su quelle che sono le loro debolezze – conclude Magro -. Anche se sono giocatori diversi, è il percorso che ha fatto John Petrucelli da quando è arrivato a Brescia, che ha messo nel proprio bagaglio tante cose nuove rispetto a prima. Ryan ha bisogno di capire come essere performante in campo assieme ai compagni di squadra, ma è un giocatore umile, che si è messo completamente a disposizione”.

Fonte: Ufficio Stampa Pallacanestro Brescia