Brindisi coglie la prima vittoria stagionale, resta a secco Napoli

Nella seconda giornata di LBA, il derby del sud va alla Happy Casa Brindisi che fa meglio nei primi due quarti, si fa rimontare nel terzo, ma riesce a riprendere in mano la gara negli ultimi 10′ grazie al talento di Marcquise Reed. La GeVi Napoli, orfana di Howard, gioca un’ottima terza frazione ma non basta e cede alla distanza restando ancora a zero vittorie.

HAPPY CASA BRINDISI – GEVI NAPOLI 77-70 (29-19, 15-12, 15-24, 18-15)

QUINTETTO HAPPY CASA BRINDISI: Bowman, Reed, Burnell, Etou, Perkins

QUINTETTO GEVI NAPOLI: Michineau, Johnson, Stewart, Zerini, Williams

PRIMO QUARTO:

Aprono le danze Burnell e Stewart con le prime triple del match. Perkins fa la voce grossa sotto canestro e mette i quattro punti in fila del 7-3. Etou conferma il buon inizio della Happy Casa schiacciando il +7. Gli ospiti accorciano subito con la tripla di Michineau e i due punti di Zerini per il -1, 9-8. Brindisi prova un nuovo allungo grazie ai canestri firmati dal trio Burnell-Perkins-Mezzanotte e si porta sul 18-10. Il primo vantaggio in doppia cifra è ad opera di Bowman che ruba e appoggia il 20-10. Dopo il timeout chiamato da coach Buscaglia, Zerini, il più ispirato nelle fila della GeVi, riporta i suoi sul -6. Negli istanti finali di quarto, Bayehe e la tripla allo scadere di Riisma permettono ai pugliesi di chiudere i primi 10’ in vantaggio di dieci lunghezze, 29-19.

SECONDO QUARTO:

Riparte meglio Napoli con i canestri di Williams e Uglietti, 29-23. I padroni di casa, però, non rimangono a guardare e rispondono prontamente attraverso il pacchetto italiani, ossia Mascolo, Bayehe e Riisma. Allungano ulteriormente gli uomini di Vitucci fino al massimo vantaggio sul +16: 41-25. La GeVi, da qui alla fine del periodo, riesce a rosicchiare solo tre punti, avviandosi all’intervallo lungo sotto di 13 punti, 44-31.

TERZO QUARTO:

Dopo i primi due minuti di equilibrio, Johnson sale in cattedra e con sei punti consecutivi trascina i campani sul -10, costringendo Vitucci a fermare il gioco. In uscita dal timeout, è ancora Johnson a mettere il -8, ma trova la risposta di Perkins che rimette i suoi sul +11 (51-40). La GeVi è molto più reattiva rispetto ai due precedenti quarti e riesce a mettere in difficoltà la difesa brindisina grazie alle iniziative di Agravanis e le triple in sequenza di Michineau e del neo entrato Zanotti che, in chiusura di frazione, schiaccia il -4: 59-55 e ultimi 10′ che si preannunciano combattuti.

ULTIMO QUARTO:

Napoli ricomincia da dove aveva lasciato e, per la prima volta, si porta in vantaggio con i liberi di Johnson e il gioco da tre punti realizzato da Uglietti (59-61). Il parziale dei campani di 11-0, viene interrotto dal libero mandato a segno da Perkins. Per i padroni di casa a sbrogliare la matassa ci pensa Marcquise Reed che si accende improvvisamente e con tutto il suo talento firma ben otto punti di fila per il 68-61 che rianima il PalaPentassuglia. Scacciati i fantasmi della rimonta, la Happy Casa rivede la luce tornando a controllare la partita e piazzando un 13-0 di parziale che decreta la fine delle speranze degli ospiti che cedono nuovamente alla distanza. I ragazzi di Vitucci ottengono così la prima vittoria in LBA con il risultato finale di 77-70.

TABELLINO:

BASKETINSIDE MVP: Nick Perkins

PROGRESSIVI: 29-19, 44-31, 59-55, 77-70