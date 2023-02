Brindisi dilaga nell’ultimo quarto e supera Verona

Continua il momento positivo per la Happy Casa che resiste, nel terzo quarto, al tentativo di rimonta da parte della Tezenis e gioca ancora una volta un grande ultimo quarto da 32-9 che permette ai pugliesi di ottenere la quarta vittoria consecutiva.

HAPPY CASA BRINDISI – TEZENIS VERONA 102-68 (25-19, 23-21, 22-19, 32-9)

Quarta vittoria consecutiva per la Happy Casa che completa un mese perfetto e supera anche la Tezenis Verona con una prestazione corale superlativa da 102 punti e uno spettacolo degno di nota da offrire al pubblico del PalaPentassuglia ancora una volta sold out. Sei uomini in doppia cifra a referto a partire da capitan Burnell autore di una prova a tutto tondo da 14 punti, 8 rimbalzi, 3 assist e 37 di plus/minus con una valutazione pari a 23.

Dopo il 3-6 iniziale di Verona la Happy Casa prende in mano le redini del gioco e carbura alla distanza fino a travolgere gli ospiti nell’ultimo quarto di gioco. Dal 64-59 del minuto 29’, quando la Tezenis prova a rientrare in partita, ecco un super break di 22-0 che tramortisce definitivamente la squadra di coch Ramagli. La scintilla parte da Harrison e continua con tutti gli uomini in campo da Baheye a Riismaa, emblema della serata di grazia con 3/3 dalla distanza e 11 punti in 17 minuti di gioco.

Dopo la sosta del campionato per due settimane causa Final Eigh e pausa nazionali, la prossima partita in programma sarà domenica 5 marzo in trasferta a Pesaro.

IL TABELLINO

HAPPY CASA BRINDISI: Burnell 14 (2/3, 3/3, 8 r,), Reed 17 (3/5, 3/4, 2 r.), Bowman 10 (3/6, 1/4, 4 r.), Harrison 9 (2/7 da 3, 2 r.), Mascolo 7 (2/5, 3 r.), Lamb 10 (2/3, 2/5), Mezzanotte 3 (1/2 da 3, 2 r.), Riismaa 9 (3/3 da 3, 2 r.), Bayehe 9 (2/2, 5 r.), Perkins 12 (4/5, 0/1, 5 r.), Vitucci, Bocevski. All.: Vitucci.

TEZENIS VERONA: Smith 11 (5/7, 7 r,), Sanders 4 (2/3, 0/5, 1 r.), Anderson 13 (1/2, 2/8, 5 r.), Davis 14 (5/6, 1/5, 4 r.), Cappelletti 12 (4/7, 0/2), Casarin (0/3, 0/2, 3 r.), Johnson 6 (2/5, 0/1, 3 r.), Ferrari ne, Udom 3 (1/3 da 3, 2 r.), Bortolani 3 (0/2, 1/4, 1 r.), Pini 2 (1/2, 5 r.), Rosselli ne. All.: Ramagli.

ARBITRI: Lo Guzzo – Perciavalle – Marziali.

NOTE – Tiri liberi: Brindisi 21/31, Verona 13/21. Perc. tiro: Brindisi 33/58 (15/29 da tre, ro 6, rd 32), Verona 25/66 (6/14 da tre, ro 14, rd 18).

