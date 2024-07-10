Canada, annunciata la squadra per le Olimpiadi: Shai e Murray le stelle

Il Canada ha annunciato il roster definitivo per le Olimpiadi di Parigi. Mancano Wiggins, Edey e Mathurin ma ci sono le stelle Murray e Gilgeous-Alexander oltre ai veterani Olynyk e Brooks. Basterà per superare il girone di ferro con Spagna, Grecia ed Australia?
Nickeil Alexander-Walker (Minnesota Timberwolves)
RJ Barrett (Toronto Raptors)
Khem Birch (Girona)
Dillon Brooks (Houston Rockets)
Luguentz Dort (Oklahoma City Thunder)
Melvin Ejim (Unicaja Malaga)
Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder)
Trey Lyles (Sacramento Kings)
Jamal Murray (Denver Nuggets)
Andrew Nembhard (Indiana Pacers)
Kelly Olynyk (Toronto Raptors)
Dwight Powell (Dallas Mavericks)