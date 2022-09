Canada, niente più obbligo del vaccino contro il Covid

Secondo il The Globe and Mail, dal prossimo 30 settembre decadrà l’obbligo del vaccino per entrare in Canada. Anche i giocatori NBA quindi non dovranno essere per forza vaccinati contro il Covid per giocare a Toronto.

Al momento chi entra in Canada deve dimostrare di essere vaccinato, o scatta l’obbligo di test con i conseguenti 14 giorni di quarantena. Ad agosto la NBA era stata avvisata dal governo canadese che i giocatori non vaccinati non avrebbero potuto partecipare alle partite dei Toronto Raptors, ma a quanto pare la restrizione cadrà a fine mese.

L’anno scorso l’obbligo vaccinale era ancora attivo, per questo motivo i pochi giocatori ancora non vaccinati contro il Covid, come Kyrie Irving, non hanno potuto giocare le partite in Canada.