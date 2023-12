Capolavoro Reyer Venezia, stende Brescia e si prende la testa della classifica

Venezia supera di forza Brescia in un Taliercio sold out e si prende la testa della classifica. Secondo tempo difensivo magistrale per gli orogranata. Per Brescia non basta il solito super Della Valle. Per Venezia prove super di De Nicolao, Casarin, Tessitori e il solito Tucker.

Quintetto Venezia: De Nicolao, Tucker, Brooks, Parks, Tessitori.

Quintetto Brescia: Christon, Della Valle, Petrucelli, Akele, Bilan.

PRIMO PERIODO

E’ di Tessitori il primo canestro di questo big match. Brescia risponde subito con Akele per il 2-7 dopo 2’30’’. Reazione orogranata guidata da capitan De Nicolao per il 10-7 dopo 4’. Venezia continua a correre, ma Brescia resiste con Della Valle per il 14-12 dopo 6’. Ancora Della Valle che impatta sul 16-16 entrando negli ultimi 2’ del quarto. Finale del periodo che vede Brescia prevalere con Bilan e Burnell per chiudere avanti sul 18-22.

SECONDO PERIODO

Brescia continua a correre e colpire da fuori con Gabriel che prova a dare spallata sul 23-29 dopo neanche 2’. Venezia fatica a trovare la via del canestro grazie soprattutto alla fisicità di Brescia che ne approfitta per iul 27-35. D’improvviso arriva Tucker con il poster dell’anno che incendia il Taliercio e a seguire ancora capitan De Nicolao con la tripla del 32-35 con 4’ all’intervallo lungo. Reazimo immediata di Brescia che con un caldissimo Della Valle si porta sul 34-41 con 2’ da giocare. Finale del quarto in equilibrio con Tessitori che chiude il primo tempo sul 38-43.

TERZO PERIODO

Inizio del quarto in equilibrio con Tucker da una parte e Della Valle dall’altra per il 44-45 dopo 3’. Venezia alza il muro difensivo e prova con Tucker a mettere la “museruola” a Della Valle e ne approfitta ancora con un super De Nicolao per la tripla del 47-45 con 5’40’’ da giocare. Finale di quarto caldo con il duello Burnell Casarin e Cobbins che ne approfitta e infila la tripla del 57-54 sulla sirena dei 24. Ultimo possesso del quarto per Venezia che con Brown Jr non trova il canestro e la terza frazione si chiude sul 59-56.

QUARTO PERIODO

Parte fortissimo Venezia con un difesa super e un Tucker incontenibile per il 66-56 dopo 2’. Brescia prova a reagire con Christon e Massinburg per il 67-61 dopo 4’. Ancora Massinbug che avvicina i suoi, ma sul ribaltamento di fronte arriva la tripla di Casarin per il 75-67 con 3’30’’ dalla sirena finale. Venezia aggredisce ancora di più la partita e Brescia non segna più. Decisivi nel finale i nervi saldi di Casarin & C. Importantissima vittoria per Venezia che davanti un fiammante Taliercio si prende la testa della classifica.

Umana Reyer Venezia – Germani Brescia 86-71

Parziali: 18-22; 38-43; 59-56.

Umana Reyer Venezia: Spissu ne, Tessitori 21, Casarin 12, De Nicolao 11, O’Connell, Janelidze ne, Parks 4, Brooks 2, Simms 2, Wiltjer 7, Brown Jr 10, Tucker 17. All.re Spahija

Germani Brescia: Christon 6, Gabriel 3, Bilan 7, Burnell 6, Massinburg 11, Tanfoglio ne, Della Valle 16, Petrucelli 4, Cobbins 8, Cournooh 4, Akele 6, Porto ne. All.re Magro