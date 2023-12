Casa Biancorossa, presentato il progetto della Pallacanestro Reggiana

E’ stata presentata quest’oggi presso la splendida location di Ruote da Sogno a Reggio Emilia, la “Casa Biancorossa” ovvero il progetto che Pallacanestro Reggiana intende portare avanti, creando un polo sportivo e non solo dove svolgere tutte le proprie attività.

Il progetto è la riqualificazione del capannone 15/A nell’area delle ex Reggiane.

Chiaramente è toccato alla presidente Veronica Bartoli aprire gli interventi:

“Per noi oggi è una giornata storica, è un sogno che comincia a materializzarsi, ed è un sogno che guarda al futuro. Avere sotto lo stesso tetto, dai bimbi piccoli alla prima squadra con tutti lo stesso obbiettivo sportivo e non solo, sarà un luogo anche per la città, e speriamo che possa diventare anche una realtà nazionale.

Spazio anche al sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi che ha pubblicamente ringraziato la famiglia Bartoli e tutta la società per lo sforzo che intraprende essendo un progetto tutto privato in un’area, quella del parco dell’innovazione, che come amministrazione è di enorme soddisfazione, visto che in quell’area la città ha voluto fortemente la sua riqualificazione. Dopo l’arrivo dell’università ora in quell’area arriva anche lo sport, che non fa che arricchire il tutto, sperando che simili progetti possano attrarre altri investimenti.

Anche la regione Emilia Romagna era presente con il capo di gabinetto della presidenza Gian Maria Manghi il quale ha sottolineato che in panorama regionale dove l’impiantistica è datata, un impianto della portata europea come questo, non può altro che far piacere. La volontà di un progetto simile è segnale che la proprietà vuole stare a lungo al timone della Pallacanestro Reggiana.

Il progetto nei suoi numeri è stato presentato dal direttore sportivo Filippo Barozzi, “ 30 metri di altezza, 145 metri di lunghezza, 3 campi da basket, 2 tribune da 500 e 200 posti, palestra, uffici, sala conferenza, negozi e terrazze panoramiche, il tutto su 3 piani, per un’investimento da 20 milioni di euro. Questo è la Casa Biancorossa, un unicum nel suo genere. Sarà aperta dalla mattina alla sera, noi vogliamo essere inclusivi e non esclusivi, vorremmo che altre società sportive possano avvicinarsi. I tempi, ora ci sarà la bonifica che dovrebbe durare 6 mesi e poi spero a settembre 2024, in occasione dei 50 anni di Pallacanestro Reggiane, la posa della prima pietra. Tempo 18 mesi per la sua realizzazione.

Credit Fotografia Silvia Casali