Cheatham è stellare, una precisa VL Pesaro allo scadere punisce una coriacea Brescia

Brescia: Della Valle, Caupain, Petrucelli, Akele, Odiase

Pesaro: Moretti, Abdur-Rahkman, Charalampopoulos, Mazzola, Kravic

1° QUARTO: Ottimo approccio di gara per Petrucelli ed Akele che trascinano la Germani verso il primo parziale di 12-6 dopo i primi 5’, con la VL che si affida principalmente a Kravic. Moretti reagisce con un 2+1, Coupain compensa ma arriva il 3+1 di Visconti per il -2 Pesaro al 7’. È ancora l’ex Brindisi con una tripla a far accorciare gli ospiti che concretizzano il sorpasso sul 19-20. Nel resto della frazione, la Carpegna Prosciutto fa da padrone sulle palle perse (7) e non mantiene il vantaggio, con Gabriel che allo scadere del tempo firma il 26-22.

2° QUARTO: Gabriel riprende da dove aveva lasciato, ma Totè ripaga con la stessa moneta. Si iscrive ai tabellini anche Cheatham e nonostante i numerosi sprecati, la distanza è sempre di un possesso. Moss respinge i marchigiani ma un’interferenza di Cobbins vale il 34-31 al 15’. Un ispirato Della Valle firma il +4 ma questa differenza viene azzerata dal tiro con fallo di Cheatham. Rahkman segna la tripla del vantaggio ma Petrucelli con 5 punti dice 43 pari al 18’. Della Valle risponde ai pesaresi ma questa volta l’ultimo tiro è della guardia di Repesa che firma il 46-49.

3° QUARTO: Nonostante la tripla di Moretti, la Germani torna a realizzare con una ottima circolazione di palla; Cheatham e Rahkman mantengono invariato il loro 100% al tiro ma 8 punti di Odiase e Petrucelli tengono i locali sul 61-62 al 25’. 8 punti di Della Valle, interrotti dall’alley oop per Totè valgono il +1 Brescia, ma un infuocato Cheatham segna dai 6,75 per il +2 Pesaro. Anche Visconti è indemoniato dall’arco, “Mars” apporta un 2+1 ma la Leonessa non molla e torna a -2; anche in questo quarto, è Moretti a giustiziare allo scadere dalla media distanza per il 73-77.

4° QUARTO: A seguito di una faida tra Gabriel e Visconti, Repesa viene espulso per somma di falli tecnici, ma la sua VL vola sul +6; i pesaresi perdono Rahkman per 5 falli, e grazie ad un ispirato Gabriel, la Germani si rifà sotto. Odiase ben pescato dai compagni segna il 85-86 al 36’, poi Moretti costringe Petrucelli al quinto fallo. Cheatham sblocca il punteggio con il 2+1 del +4 ma il play pesarese commette 4° e 5° fallo e lascia a Della Valle il 93 pari a 70” dalla sirena. Gabriel segna il vantaggio dopo un rimbalzo offensivo, ma il solito Cheatham mette la sua classe per la parità prima degli ultimi 25″. Caupain si infrange su Visconti a 4″, Akele, trova il modo di realizzare in tap in ma Cheatham allo scadere infila la tripla della vittoria pesarese.

MVP Basketinside: Kwam Cheatham (27 punti 6/8 da 3, 5 rimbalzi)

GERMANI BASKET BRESCIA – CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO: 97 – 98

Brescia: Gabriel 10, Tanfoglio ne, Massinburg, Della Valle 28, Caupain 7, Petrucelli 17, Cobbins 5, Odiase 14, Burns 2, Cournooh 4, Moss 4, Akele 6. All. Magro

Pesaro: Kravic 8, Abdur-Rahkman 22, Visconti 12, Moretti 16, Stazzonelli ne, Mazzola, Charalampopoulos 5, Totè 8, Cheatham 27. All. Jasmin Repesa