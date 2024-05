Cleveland Cavaliers, licenziato coach JB Bickerstaff. Al suo posto Atkinson?

Una solida stagione conclusa con le semifinali di Eastern Conference non sono bastate a JB Bickerstaff per mantenere il ruolo di head coach sulla panchina dei Cleveland Cavaliers. Per ESPN, il grande favorito per sostituirlo è Kenny Atkinson, già allenatore di Allen e LeVert ai Nets e negli ultimi anni assistente di Kerr ai Golden State Warriors.

Nelle ultime 5 stagioni in Ohio, Bickerstaff ha guidato i Cavs ad un record di 170 W – 159L ma con 99 vittorie nelle sole ultime due annate. Ora la dirigenza vuole puntare in alto, cercando di mantenere il gruppo attuale e con una guida tecnica all’altezza.