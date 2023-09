Coach Pozzecco: “Mi prendo sempre le responsabilità di quello che faccio. Mi fido tantissimo di tutti, dai ragazzi al presidente Petrucci”

By

Gianmarco Pozzecco ha parlato nel post partita di Italia – Serbia, partita che ha visto trionfare gli azzurri con una super rimonta.

“Ognuno di noi ha la possibilità di scegliere cosa essere nella vita, che importanza dare ai rapporti umani. Sono fortunato, mi fido tantissimo di questi ragazzi, dal presidente Petrucci ai giocatori e allo staff, è molto facile per me.“

Continua poi il Poz:

“Mi prendo le responsabiità di quello che faccio, non mi pento mai finché non perdo di rispetto ai miei giocatori, giornata indimenticabile per questa Italia.“