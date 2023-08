Coach Pozzecco, post Italia-Angola: “Voglio scusarmi con i miei giocatori per il nervosismo. Non facile giocare in un’arena così grande”

Gianmarco Pozzecco ha commentato così la vittoria azzurra nell’esordio alla FIBA World Cup: “Voglio sentitamente fare i complimenti agli angolani perché hanno fatto una buonissima partita. E non sono frasi di circostanza. Voglio poi scusarmi con i miei giocatori per avergli trasmesso tutto il mio nervosismo alla vigilia di un esordio mondiale così importante. Loro lo hanno assorbito e in campo si è visto ma poi sono stati straordinari e, come sempre, hanno fatto ciò che dovevano. Non è facile giocare in un’arena con spazi così grandi e senza troppi punti di riferimento. Non penso sia un caso che entrambe le squadre abbiano tirato così male. In ogni caso, noi abbiamo ottimi tiratori e questo rimane nonostante si possa incappare in una serata storta e con percentuali come quelle di stasera. Ora però si guarda avanti: dalla prossima gara avremo un approccio diverso, a cominciare da me.”

Comunicato FIP