Colpo degli Orlando Magic che firmano Caldwell-Pope, triennale a 66 milioni di dollari

Uno dei primi colpi di mercato veri e propri è l’arrivo di Caldwell-Pope agli Orlando Magic. Dopo non aver accettato la player option ai Denver Nuggets dove militava dal 2021 e dove ha vinto il titolo NBA nel 2023 da titolare e uomo importante indiscusso. Da free-agent in tanti lo volevano e i Magic hanno fatto il colpaccio firmando con il giocatore un contratto triennale a 66 milioni di dollari. Alla soglia dei 31 anni vanta un’esperienza non da poco in NBA oltre ad aver vinto 2 titoli NBA: Lakers e Denver Nuggets. Ottimo tiratore da 3 punti ed elemento essenziale per una squadra giovane tra gli ultimi posti come franchigia nel tiro dall’arco. Caldwell-Pope ha una media sopra il 40% dal tiro da 3 punti, nell’ultima annata ha chiuso con una media di 10,1 punti, 2,4 assist e 2,4 rimbalzi.