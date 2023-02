CopaACB: Clamoroso, Barça KO ed eliminato! Avanza Malaga, trascinata da Brizuela e Perry! Real Madrid vincente all’ultimo secondo su Valencia

#CopaACB che regala subito grande spettacolo nei primi due quarti di finale. Avanzano il Real Madrid e Unicaja Malaga in due partite molto equilibrate e combattute che non deludono le attese. Fuori Valencia e soprattutto il Barça di Jasikevicius, grande favorita della competizione.

REAL MADRID – VALENCIA 86-85 (21-13, 20-21, 22-24, 23-27)

Quasi una finale anticipata quella tra Real Madrid e Valencia, non un semplice quarto di finale. Qualità altissima in campo, due squadre molto preparate che si conoscono benissimo e ne esce fuori una super partita. Il Madrid spinge subito sull’acceleratore, toccando anche il +15 nel primo tempo. La reazione Valencia non si fa attendere e con un super secondo tempo arriva nei minuti finali con addirittura il vantaggio a pochi minuti dal termine. Decisivo un Gabriel Deck enorme in entrambi i lati del campo, con canestri pesanti in attacco e difensore di livello strepitoso. Il tiro della preghiera di Jones non arriva al ferro, un grande Valencia esce a testa alta ma in semifinale ad avanzare è il Real Madrid.

REAL MADRID: Deck 19, Hezonja 16, Tavares 11, Yabusele 10, Hanga 9, Musa 9, Williams-Goss 4, Cornelie 3, Llull 3, Rodriguez 2, Poirier.

VALENCIA: Jones 20, Harper 16, Dubljevic 9, Alexander 8, Rivero 8, Pradilla 5, Prepelic 5, Claver 4, Radebaugh 4, Evans 3, Lopez-Arostegui 3, Puerto.

😳 ¡No valió el 𝗽𝗮𝗹𝗺𝗲𝗼 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹!



El @valenciabasket tuvo tiro para llevarse el triunfo, pero no entró y el palmeo llegó fuera de tiempo.



📺 @MovistarBasket | #ListosParaRomperla#CopaACB pic.twitter.com/LQEiB0aGDR — #CopaACB (@ACBCOM) February 16, 2023

FC BARCELONA – UNICAJA MALAGA 87-89 dts (21-20, 20-14, 14-16, 21-26, 11-13)

Da cardiopalma il secondo quarto di finale di una #CopaACB che non sta deludendo le aspettative. Il Barça conduce sempre nel punteggio e prova più volte la fuga, toccando anche la doppia cifra di vantaggio ma di fronte c’è un Unicaja Malaga che non molla un centimetro e ci crede fino alla fine. Non bastano 40 minuti, serve un overtime per decidere questa super sfida. Dario Brizuela è onfire, con 27 punti, ma il canestro decisivo arriva da Kendrick Perry. Incredibili errori ai liberi per il Barça, in particolare di Nico Laprovittola con un sanguinoso 0 su 2 a 0.8 dal termine che condanna i catalani ad un incredibile eliminazione ai quarti di finale. Non ci sarà quindi il clásico in Semifinale ma Real Madrid contro Unicaja Malaga.

FC BARCELONA: Mirotic 15, Laprovittola 12, Satoransky 11, Higgins 10, Abrines 8, Jokubaitis 7, Vesely 7, Tobey 6, Nnaji 4, Sanli 4, Kalinic 3.

UNICAJA MALAGA: Brizuela 27, Perry 22, Kalinoski 12, Kravish 10, Osetkowski 8, Thomas 5, Carter 3, Diaz 2, Barreiro, Ejim.