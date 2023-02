CopaACB: Impresa Joventut Badalona, crolla Baskonia! Jaime Fernandez trascina Tenerife, Gran Canaria KO

Seconda giornata di Quarti di Finale per la #CopaACB dopo il grande spettacolo di ieri in cui ha visto trionfare Real Madrid e soprattutto Malaga a discapito di Valencia e i grandi favoriti FC Barcelona.

TENERIFE – GRAN CANARIA 89-73 (30-25, 25-13, 17-20, 17-15)

Nessuna storia nel primo quarto di finale di venerdì della #CopaACB. Tenerife domina un Gran Canaria in difficoltà sin dall’inizio, chiudendo già sotto di 17 punti all’intervallo. Mattatore indiscusso della serata è Jaime Fernandez, onfire con 26 punti. Molto bene anche Fitipaldo che chiude a quota 15 punti, il tutto sotto l’ispirazione di un Huertas sempre ottimo in versione assistman. A nulla servono i 18 punti di Shurna per un Gran Canaria largamente insufficiente.

TENERIFE: Fernandez 26, Fitipaldo 15, Shermadini 12, Salin 11, Huertas 9, Cook 8, Abromaitis 2, Doornekamp 2, Guerra 2, Rodriguez 2, Diagne.

GRAN CANARIA: Shurna 18, Diop 12, Bassas 8, Salvo 8, Albicy 7, Balcerowski 7, Benite 6, Slaughter 3, Inglis 2, Lopez 2, Brussino, Kljajic.

JOVENTUT BADALONA – BASKONIA 94-81 (14-19, 21-23, 33-15, 26-24)

Che partita e che secondo tempo per i padroni di casa! Dopo un primo tempo marcato Baskonia, nella ripresa la Penya esce di forza e domina, non lasciando minimo scampo ai baschi che subiscono l’onda verdenera. Devastante terzo quarto della Joventut Badalona (33-15) il quale indirizza la partita. Ante Tomic è versione EuroLega, con 18 punti e una presenza importantissima nel pitturato. Ma è difficile trovare un giocatore negativo per Badalona, con Parra, Brodziansky, Guy e Ellenson tutti veramente ottimi. Nervoso e fuori per falli prestissimo Marcus Howard con solo 11 punti, limitato dalla difesa catalana. Sarà Tenerife – Joventut Badalona la seconda semifinale (l’altra Real Madrid – Unicaja Malaga).

JOVENTUT BADALONA: Tomic 18, Parra 15, Brodziansky 12, Ellenson 10, Feliz 10, Guy 10, Ribas 8, Birgander 7, Busquets 2, Vives 2, Ventura.

BASKONIA: Giedraitis 13, Howard 11, Thompson 11, Sedekerskis 10, Enoch 8, Costello 7, Heidegger 7, Marinkovic 7, Diez 3, Kotsar 2.