CopaACB: Malaga campione! A Tenerife non basta un Huertas MVP

18 anni dopo l’ultima volta (2005) Malaga si aggiudica la Copa del Rey. In un incontro a strappi ma sempre equilibrato, 10 minuti di grazia di Carter (16 punti a cavallo tra terzo e quarto periodo) sono risultati decisivi.

LENOVO TENERIFE 80 – 83 UNICAJA MALAGA

(16-17; 39-37; 60-60)

Partita a strappi al rientro sul parquet: Brizuela e Osetkowski firmano un 0-7 a cui rispondono i canari con un 14-0 che porta la firma di Huertas e Shermadini che vale il massimo vantaggio sul 53-44. Risposta immediata degli andalusi con Kalinoski (4 su 4 da oltre l’arco) e 10 punti in 4’ e una manciata di secondi per Carter per impattare il match prima dell’ultimo riposo.

Formazioni contratte e avvio interlocutorio con più equilibrio che emozioni sul parquet. Il primo quarto si chiude così sul 16-17.

Al 15esimo gli aurinegro tentano il primo strappo con l’intramontabile coppia Huertas-Shermadini andando sul +7, ma gli andalusi rispondono prontamente con un 2-11 che vale il sorpasso. Huertas sulla sirena inverte nuovamente la leadership nel punteggio portando i canarii negli spogliatoi con un possesso di vantaggio (39-37).

Si invertono le metà campo ma non muta l’andamento della gara: tra parziali e controparziali si va all’ultimo riposo in parità. Allo 0-7 andaluso, con Brizuela protagonista, risponde Tenerife con un 14-0 che segna il massimo divario nel match sul 53-44. Kalinoski non ci sta e apre un periodo di quasi infallibilità dall’arco degli andalusi, che trovano poi in Carter il go-to guy della fase più delicata.

L’esterno americano non si spegne nella pausa tra terzo e quarto quarto aggiungendo altri 6 punti ai 10 messi a referto nei minuti precedenti (frutto di un 1/1 da due, 2/2 da tre e altrettanto ai liberi).

Gli andalusi sembrano scappare ma Huertas e Shermadini (4 assist ed altrettanti punti per il primo e 7 con 5/6 ai liberi del secondo nel periodo) non si arrendono, tenendo in partita gli isolani. Barreiro, Osetkowski e Carter però sono glaciali e la disperata rimonta del CB Canarias non giunge a termine. Sulla sirena Fitipaldo realizza la tripla del -3 ma il tempo è esaurito e Malaga può festeggiare il successo 18 anni dopo l’ultima volta.

Migliori in campo il solito Kalinoski con 14 punti ed il 57% da tre, Alberto Diaz autore di 9 assist e uno scatenato Carter da 17 punti messi a segno nel momento più caldo dell’incontro. Decisiva anche la grande intensità degli uomini di Ibon Navarro a rimbalzo, soprattutto in attacco dove ne hanno catturati 16.

Premiato MVP nonostante la sconfitta l’intramontabile Huertas (39 anni), autore di una doppia-doppia da 21 punti e 10 assist in 29′ di gioco. 20 punti (e 9 rimbalzi) anche per Shermadini.

TABELLINI

TENERIFE: Fernandez 16, Fitipaldo 3, Huertas 21, Salin 7, Abromaitis 3, Rodriguez, Diagnè n.e., Shermadini 20, Cook 3, Guerra 4, Doornekamp 3.

MALAGA: Ejim 3, Kalinoski 14, Barreiro 8, Diaz 6, Perry 6, Osetkowski 9, Brizuela 7, Carter 17, Djedovic n.e., Thomas 5, Saint-Suprey n.e., Kravish 8.

STATISTICHE DI SQUADRA