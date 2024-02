CopaACB, QF: Cadono i padroni di casa dell’Unicaja Malaga, avanza Tenerife! Soffre ma passa il Barcelona

Altri due quarti di finale nella #CopaACB, dopo le vittorie di Real Madrid e Valencia nella giornata di giovedì.

FC BARCELONA – MANRESA 102-91 (22-23, 28-20, 24-28, 28-20)

Partita ad alto punteggio e di notevole bellezza quella vista tra Barcelona e Manresa. Quest’ultimi rendono la vita molto complicata ad un Barça che ha bisogno di giocare al massimo, in particolare nell’ultimo quarto, per ottenere la vittoria. Doppia doppia per per Willy Hernangomez da 16 punti e 10 rimbalzi ma ottima è anche la partita di Jabari Parker e Nico Laprovittola con rispettivamente 19 e 18 punti a segno, con l’argentino autore anche di 8 assist. 6 giocatori in doppia cifra per un Manresa che esce a testa altissima da questa #CopaACB.

FC BARCELONA: Parker 19, Laprovittola 18, Hernangomez 16 (10 rimbalzi), Vesely 14, Jokubaitis 11, Da Silva 8, Parra 5, Satoransky 5, Brizuela 4, Kalinic 2, Abrines, Nnaji.

MANRESA: Taylor 17, Geben 14, Robinson 14, Perez 12, Badio 11, Vaulet 11, Mawugbe 7, Steinbergs 3, Williams 2, Jou Coll, Oriola, Sagnia.

UNICAJA MALAGA – TENERIFE 83-91 (26-26, 23-19, 16-21, 18-25)

Che secondo tempo e che prestazione per Tenerife! Kyle Guy e Aaron Doornekamp sono gli uomini della riscossa per Tenerife, in particolare il canadese autore di un folle 6 su 6 da 3 punti che indirizza la partita. Fondamentale a dir poco l’aggiunta di Kyle Guy per Tenerife, giocatore che sta ritrovando le clamorose prestazioni viste lo scorso anno in maglia Badalona. Indispensabile la leadership e l’apporto dei due veterani Shermadini e Huertas, evergreen. Malaga si scioglie sul più bello, crollando nel secondo tempo. L’Unicaja paga le brutte percentuali e la pessima prestazione del duo Carter – Kalinoski, 3 punti in due per un totale di un orrendo 1 su 14 dal campo.

UNICAJA MALAGA: Osetkowski 16, Djedovic 12, Kravish 12, Perry 12, Ejim 13, Barreiro 4, Sima 4, Kalinoski 3, Taylor 3, Diaz 2, Thomas 2, Carter.

TENERIFE: Doornekamp 25, Guy 23, Shermadini 17, Huertas 10, Cook 8, Fitipaldo 6, Abromaitis 2, Diop, Fernandez, Salin, Sastre.

✨ Aaron Doornekamp firma 𝙚𝙡 𝙥𝙖𝙧𝙩𝙞𝙙𝙤 𝙙𝙚 𝙨𝙪 𝙫𝙞𝙙𝙖 para meter en semis de #CopaACB a Lenovo Tenerife @CB1939Canarias:



2⃣5⃣ puntos

6⃣/6⃣ triples

2⃣9⃣ valoración #ListosParaRomperla pic.twitter.com/YGZ6zpUDWD — #CopaACB (@ACBCOM) February 16, 2024

SEMIFINALI:

Real Madrid vs Valencia, ore 18:00, 17 Febbraio.

FC Barcelona vs Tenerife, ore 21:00, 17 Febbraio.