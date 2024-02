Coppa di Turchia, SF: Fenerbahçe Beko asfalta il Besiktas! Sarà finale con l’Anadolu Efes Istanbul

Ennesimo derby di Istanbul per la finale di Coppa di Turchia. Sarà Fenerbahçe Beko Istanbul contro Anadolu Efes Istanbul.

ANADOLU EFES ISTANBUL – PINAR KARSIYAKA 81-77 (23-16, 13-14, 21-26, 24-21)

Il Pinar Karsiyaka gioca una gran partita ma alla fine è l’Efes ad esultare. Decisivo sempre una leggenda del club, Shane Larkin, autore di 23 punti, 6 rimbalzi e 5 assist. Il Pinar ha in McCollum e Carey i due giocatori chiave, in grado di creare numerosi grattacapi ai campioni di Turchia. In doppia doppia sia Carey per il Pinar che Tibo Pleiss per l’Efes, mentre sfiorano la sfiorano sia Will Clyburn che Errick McCollum. L’Efes vince nel finale in una partita molto equilibrata e combattuta. Sarà finale di Coppa di Turchia per Larkin e compagni.

ANADOLU EFES ISTANBUL: Larkin 23, Pleiss 16 (10 rimbalzi), Clyburn 10, Gazi 10, Osmani 9, Bryant 8, Beaubois 4, Yilmaz 1, Altuntas.

PINAR KARSIYAKA: McCollum 20, Carey 18 (11 rimbalzi), Brown 10, Haltali 9, Sipahi 7, Sayili 6, Brown 5, Akyazili 2, Celep, Hilliard.

FENERBAHÇE BEKO ISTANBUL – BESIKTAS 99-68 (32-8, 29-20, 18-18, 20-22)

Dominio totale degli uomini di Jasikevicius che mettono in chiaro la pratica semifinale già nei primi 10 minuti. Devastante primo quarto, concluso 32 a 8 che già indirizza nettamente la partita. Motley è dominante in area ma tutto il Fenerbahçe è ai limiti della perfezione. 99 punti segnati e solo 68 punti subiti in una serata perfetta. Bene anche il duo Biberovic – Sanli con Simonovic unico a salvarsi per un Besiktas travolto dalla furia gialloblu. Finalissima ora di Coppa di Turchia contro l’Anadolu Efes Istanbul.

FENERBAHÇE BEKO ISTANBUL: Motley 23, Biberovic 13, Sanli 13, Wilbekin 13, Guduric 11, Mahmutoglu 9, Hayes 8, Eksioglu 6, Hazer 2, Calathes 1.

BESIKTAS: Simonovic 19, Mathews 10, Arslan 8, Ugurlu 8, Mitchell 7, Durmaz 6, Needham 5, Delgado 3, Konan 2, Yigitoglu.