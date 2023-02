Coppe nazionali: trionfano Olympiacos, Bayern Monaco e Asvel! Impresa Hapoel Jerusalem, battuto il Maccabi Tel Aviv

Grande spettacolo nelle finali delle coppe nazionali che si sono giocate nel weekend. In Italia vincente la Germani Brescia in finale sulla Virtus a sorpresa, mentre in Spagna trionfa Malaga in una equilibratissima finale contro Tenerife.

PERISTERI – OLYMPIACOS 57-85 (10-26, 11-19, 13-23, 23-17)

Nessuna storia nella finale di Coppa di Grecia, dove l’Olympiacos domina il Peristeri allenato da un grande ex e da una grande leggenda del basket europeo come Vassilis Spanoulis. Peters è il mattatore di serata con 26 punti e 8 triple segnate su 11 tentativi. Solita grande prestazione di Sasha Vezenkov sempre più dominatore della stagione greca ed europea. L’Olympiacos aveva battuto nettamente in semifinale i rivali eterni del Panathinaikos, in estrema crisi.

FC BAYERN MONACO – OLDENBURG 90-78 (24-16, 19-19, 22-19, 25-24)

Altra finale a senso unico che porta il nostro Andrea Trinchieri a sollevare la Coppa di Germania. Il Bayern, il quale aveva eliminato l’Alba Berlino in semifinale, sconfigge nettamente Oldenburg con un Weiler-Babb MVP. Senza l’MVP dell’ultimo mese in EuroLega Augustine Rubit (out a tempo indefinito per un’operazione) i bavaresi hanno una grande prestazione di squadra con Lucic e Walden top scorers a quota 18. Non bastano i 28 di Russell e i 21 di Drechsel per Oldenburg.

JL BOURG – ASVEL LYON VILLEURBANNE 74-83 (17-22, 8-23, 22-19, 27-19)

I campioni di Francia vincono la Leaders Cup, sfruttando il Monaco eliminato a sorpresa nei quarti proprio dal sorprendente JL Bourg. L’Asvel archivia la pratica con un magistrale secondo quarto in cui subisce solamente 8 punti e allunga il vantaggio a 20 punti all’intervallo. Nando De Colo è un evergreen, MVP con 20 punti e una quantità immensa di leadership. Molto bene anche Obasohan e Kahudi per l’Asvel mentre il top scorer per JL Bourg è Floyd con 23 punti.

HAPOEL JERUSALEM – MACCABI TEL AVIV 67-61 (17-17, 23-14, 14-17, 13-13)

La più grande sorpresa di questo weekend di coppe nazionali è senza dubbio il crollo del Maccabi Tel Aviv. L’Hapoel Jerusalem vince meritatamente la sua settima coppa d’Israele trascinata da Speedy Smith con 16 punti e 9 assist. Oz Blayzer con 12 punti e Levi Randolph con 11 hanno contribuito in maniera decisiva alla vittoria della squadra di Gerusalemme, con un secondo quarto notevole che ha permesso alla squadra di costruire il vantaggio decisivo. Non bastano i 15 punti di Lorenzo Brown e Bonzie Colson per i gialli di Tel-Aviv.