CP3 vorrebbe Carmelo Anthony ai Phoenix Suns

Con l’arrivo di Kevin Durant, i Phoenix Suns sono tornati una delle squadre da temere di più nella Western Conference, nonostante una prima parte di stagione funestata dagli infortuni e giocata non proprio ai massimi livelli. Ma Chris Paul non sembra essere ancora soddisfatto, e secondo Landon Buford avrebbe espresso il suo desiderio di avere anche Carmelo Anthony a vestire la maglia dei Suns.

Carmelo Anthony va per i 39 anni e ha giocato la sua ultima gara NBA oltre 10 mesi fa con i Los Angeles Lakers, ma come DeMarcus Cousins e Isaiah Thomas non vuole ancora abbandonare le speranze di un ritorno nel basket che conta.

L’eventuale arrivo di Anthony potrebbe in parte coprire il vuoto creatosi con la partenza di Bridges e Johnson.