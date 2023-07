Dallas Mavericks, offerta a Matisse Thybulle. Portland può pareggiarla e tenersi l’australiano

I Dallas Mavericks si fanno avanti per Matisse Thybulle! Il giocatore australiano dei Blazers è infatti restricted free agent: la franchigia di Portland può pareggiare ogni offerta di altre squadre per tenerlo in rosa. Se invece decide di non pareggiare, allora quel Thybulle sarà un nuovo giocatore dei Dallas Mavericks.

Portland has the right to match. — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) July 5, 2023

Non si conoscono ancora le cifre, ma dovrebbe aggirarsi intorno ai 12.4 milioni all’anno pari alla mid-level exception: questo tipo di contratto deve essere di almeno tre stagioni (anche se non per forza tutte garantite). Portland aveva detto che avrebbe pareggiato ogni offerta “ragionevole” per l’australiano, ma l’affaire Lillard potrebbe complicare le cose e quindi favorire i Mavs: in questi pochi mesi in Oregon, Thybulle ha viaggiato a 7.4 punti di media con il 39% da 3, cifre ben più alte delle sue precedenti 245 partite in maglia Sixers.

Se i Blazers dovessero pareggiare, allora Dallas proverà a spingersi su Grant Williams, anche lui restricted free agent dei Boston Celtics.