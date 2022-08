Daniele Cavaliero annuncia il suo ritiro

Con un post su Instagram accompagnato dalla descrizione “Che bello che è stato, grazie. Oggi mi ritiro”, Daniele CAVALIERO ha annunciato l’addio al basket professionistico. Tra campionato di Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana ha collezionato 666 presenze, siglando in totale 3898 punti in oltre 12.000 minuti spesi sui massimi parquet nazionali. Nato 38 anni fa e cresciuto a Trieste, CAVALIERO ha giocato anche a Milano, Roseto, Bologna – sponda Fortitudo – Montegranaro, Pesaro, Avellino e Varese, ma verrà ricordato per essere stato soprattutto il simbolo della Pallacanestro Trieste (tra la vecchia e nuova società sono in totale 10 le stagioni da professionista trascorse con il club giuliano), che infatti lo ha omaggiato con un video celebrativo e con la frase: “Grazie Capitano, sei stato Trieste e lo sarai per sempre”.