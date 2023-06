Danilo Gallinari verso il buyout con gli Wizards: su di lui interesse dei Miami Heat?

Lo scambio per far arrivate Porzingis ai Boston Celtics è solo di qualche giorno fa, ma il futuro di Danilo Gallinari non sembra certo definitivo agli Washington Wizards. La squadra della capitale infatti è in una fase di ricostruzione e non avrebbe molto senso tenere un veterano come l’azzurro in rosa, motivo per cui le due parti potrebbero lavorare ad un buyout (ha un ultimo anno di contratto a 6.5 milioni).

Una volta free agent, ci sarebbero molte squadre interessate a Danilo Gallinari ma ad ora i favoriti sembrano essere i Miami Heat che sono in cerca di veterani da firmare al minimo salariale, come anticipato dal Miami Herald.

Danilo Gallinari tornerà a giocare dopo una stagione completamente fuori a causa della rottura del legamento crociato patita la scorsa estate con la nazionale.