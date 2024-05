Darius Thompson ha ottenuto la cittadinanza italiana: convocazione con la nazionale in estate?

Il playmaker Darius Thompson ha finalmente completato le pratiche per l’ottenimento della cittadinanza italiana. Dopo essersi sposato con la moglie nostra connazionale, il playmaker statunitense ora all’Anadolu Efes Istanbul ha avviato lo scorso anno le pratiche per avere la doppia cittadinanza.

Ora Darius Thompson può essere convocato con la maglia della nazionale italiana. Per quest’estate i “sogni” restano sempre il play-guardia Donte DiVincenzo (ancora negli NBA Playoffs con i Knicks) e il centro Eubanks, ma nel caso non ottenessero la doppia cittadinanza, allora Thompson potrebbe essere il nostro “passaportato” per il torneo preolimpico in Porto Rico.