Darvin Ham torna a Milwaukee Bucks come assistente, dopo la parentesi allenatore ai Los Angeles Lakers

Il coach Darvin Ham ha deciso di tornare ai Milwaukee Bucks dopo l’esperienza iniziata nel 2022 ai Los Angeles Lakers e terminata a fine di questa stagione. Nei 2 anni a Los Angeles ha vinto il titolo dell’NBA Season Tournament introdotto proprio in questa ultima stagione. Ha condotto la squadra alle finals di Conference dell’anno scorso, mentre quest’anno ha perso al primo turno con Denver. Purtroppo le aspettative ai Lakers sono molto alte e se non si vince molto spesso si va a casa.

Si è trovato molto spesso a gestire una squadra che non era strutturata per il titolo. Da ricordare come la scorsa stagione seppur partendo male ha messo insieme una squadra. In California ha fatto tutto ciò che si poteva fare e sicuramente in futuro merita altre chance da coach.

Pochi giorni fa aveva rifiutato un posto ai Phoenix Suns. Nella giornata del 10 giugno 2024 ha scelto di tornare ai Bucks dopo che era già stato vice allenatore dal 2018-22. Assisterà coach Doc Rivers per cercare di riprendersi dopo la deludente ultima stagione. Questo potrebbe essere un duo di tutto rispetto, che potrebbe rilanciare Milwaukee già dall’anno prossimo con le stelle Antetokounmpo e Lillard.