Il playmaker tedesco Dennis Schröder ha portato la Germania ad un passo dalla finale europea e punterà a vincere la finale per il bronzo. Ma in NBA era ancora senza squadra, almeno fino a ieri notte: dopo i 30 punti in semifinale, i Los Angeles Lakers hanno annunciato di aver riportato in gialloviola Schröder con un contratto annuale al minimo salariale.