Il neo arrivato Kentavious Caldwell-Pope prolunga con i Denver Nuggets fino al 2025 per un totale di 44 milioni. Nell’ultima stagione è presente una player option.

Due settimane fa il 29enne è arrivato in Colorado via trade dagli Washington Wizards, in cambio di Morris e Barton. Nella scorsa annata ha giocato 77 partite per una media punti superiore ai 13 a partita.