Derthona rovina la festa a Reggio Emilia

La Bertram Dethona espungna il PalaBigi grazie ed una gara che l’ha sempre vista condurre dal primo possesso, guidata da un Christon autore di 15 punti, ma soprattutto ha guidato la squadra in modo impeccabile. Macura dopo un primo tempo super si è un po spendo, ben sostituito da un Severini in palla. Per Reggio dopo un’inizio shock e pian piano rientrata in partita giudata dal duo Olisevicius/Reuvers autori rispettivamente di 15 e 8 punti.

Quintetti iniziali :

Unahotels : Anim, Reuvers ,Cinciarini,

Bertram : Harper, Daum, Cain, Macura, Christon

Primo quarto : Primo canestro della dopo 90 secondi, a firmarlo Macura, replica subito Hopkins, Derthona piazza un break di 7-0 con 5 punti di fila di Christon e Menetti è costretto a chiamare minuto dopo 4 minuti di gioco 2-9. Reggio in attacco non funziona e prima Daum e poi Macura non perdonano per 2-13. Reggio si sblocca da quota 2 sempre con Hopkins ma prima Macura e poi Cain tengono a distanza i padroni di casa 7-18. Il quarto si chiude con Chrinston imperversa in area a guadagna tiri liberi 3 su 4, Severini mette il suo per il 10-25.

Secondo quarto : Inizio di quarto con Derrhona che continua a colpire prima con Filloy e poi dalla lunga distanza con Severini, Menetti deve chiamare minuto anche oerchè Reggio in attacco non è pervenuta, non riesce a liberarsi della ottima difesa ospite. Menetti vista la situazione mette in campo Olisevicius dopo lo stop di svariati mesi, Diouf si fa sentire sotto canestro e mette un gioco da 2+1 per il 14-30. L’ingresso del lituano frutta già 4 punti ma in difesa Reggio non tiene Macura per il 18-32 a metà quarto, minuto per Ramondino. L’ingresso scuote Reggio che grazie ad una sua tripla in transizione trova il 9, Cain riporta a 11 le lunghezze di vantaggio e poi tocca a Vitali mettere una tripla con fallo che però deve lasciare il campo per una distorsione alla caviglia. Nel finale prima Cinciarini e poi Filloy sbagliano i tiri e il quarto si chiude sul 30-37.

Terzo quarto: Dopo il primo canestro di Macura arrivano 2 triple per Reggio, Robertson e Reuvers eed il sottomano di Anim per il 38-39, derthona reagisce subito con Christon e Harper, tripla, 38-44. Le difese ora hanno la meglio sugli attacchi con entrambe le squadre che si affidano al tiro pesante, Olisevicues fa 2/3 dalla lunetta per il 45-49. Finale con Severini e Olisevicius che confezionano 2 palle perse dagli attacchi avversari ed il tempo si chiude sul 49-53.

Quarto quarto : Reggio in apertura grazie ad un gioco 3 punti di Olisevicius trova 1, sull’entrata di Diouf con fallo Remondino chiama minuto 54- 55. Parità a quota 55 con il libero di Diouf, sorpasso Reggio con Reuvers con un tiro dalla media che prima stoppa Severini ma poi è costretto a far fallo sullo stesso. Sul 59 pari Reggio spreca 3 volte la possibilità di passare a condurre ed allora Menetti chiama minuto per riorganizzare la sua squadra. Cain sfrutta i 4 falli di Reuvers e mette il 59-61, sull’azione dopo Hopkins fa fallo in attacco ad 1 minuto dalla fine e sul fallo di Cinciarini Christon 1 su 2 e minuto per Menetti a 21 secondi dalla fine. L’azione disegnata non porta buono e Tortona vince per 59-63.

UNAHOTELS REGGIO EMILIA – BERTRAM TORTONA 59-63 ( 10-25,30-37,49-43 )

Unahotels: Robertson 4,Funferburk ,Anim 4,Reuvers 8,Hopkins 11,Cipolla ,Vitali 7,Stefanini ,Cinciarini 2,Olisevicius 15,Diouf 8 . Allenatore Menenetti

Bertram : Christon 15,Mortellaro , Candi ,Tavernelli 2,Filloy 2,Severini 9,Harper 3,Daum 4 ,Cain 11

, Radosevic 2,Macura 13 ,Filoni . Allenatore Ramondino

Spettatori : 3826