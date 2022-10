Dikembe Mutombo ha un tumore al cervello

Dikembe Mutombo, ex stella NBA inserita nella Hall of Fame il cui numero 55 è stato ritirato dagli Atlanta Hawks, ha un tumore al cervello.

La NBA ha rilasciato una nota a proposito del campione congolese:”L’Ambasciatore nel Mondo della NBA e Hall of Famer Dikembe Mutombo si sta sottoponendo a un trattamento per un tumore al cervello. Sta ricevendo le cure migliori possibili da una squadra congiunta di specialisti ad Atlanta ed è di ottimo umore con l’inizio del trattamento. Dikembe e la sua famiglia chiedono il riserbo durante questo periodo per concentrarsi sulle sue cure. Sono grati per le vostre preghiere e auguri.”