Donte DiVincenzo: “Mi piacerebbe molto giocare per l’Italia. Pratiche per il passaporto italiano quasi pronte”

Donte DiVincenzo apre alla nazionale azzurra e sarebbe più che felice di poter giocare le Olimpiadi con l’Italia.

Di Vincenzo ha dichiarato al NY Post:

“Mi piacerebbe molto giocare per l’Italia. Non so onestamente se sia possibile logisticamente e tutto il resto, ma nel caso fosse possibile, amerei poter giocare per l’Italia.”

Continua poi la guardia dei New York Knicks:

“Ci sono vari fattori, assolutamente, ma è una cosa che mi piacerebbe molto. Ne ho parlato con la mia famiglia e il mio agente, vorrei essere in grado di poter rappresentare l’Italia.”

Donte DiVincenzo ha ammesso di aver quasi terminato le pratiche burocratiche per ottenere il passaporto italiano:

“Le pratiche per il passaporto italiano sono a buon punto, dovrebbe mancare veramente poco. Poi spero, come dicevo, che ci siano tutte le condizioni per poter giocare per l’Italia alle prossime Olimpiadi (e preOlimpiadi).”