Draymond Green sospeso per gara 3, Sabonis in forse

Draymond Green salterà gara 3 contro i Sacramento Kings, la NBA ha deciso di sospenderlo dopo il Flagrant 2 e l’espulsione in gara 2 per aver calpestato Domantas Sabonis mentre si trovava a terra.

La NBA ha dichiarato che la sospensione di Green è dovuta anche alla sua storia di atti antisportivi.

Sabonis dal canto suo si è preso un tecnico in gara 2 per aver afferrato la caviglia di Green (che poi ha calpestato il lituano), ma è ancora in forse per la prossima partita dopo che la radiografia ha evidenziato una contusione allo sterno.

La serie tra Warriors e Kings è sul 2-0 per questi ultimi, e si sposta nella Baia per gara 3.